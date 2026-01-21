logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Ваш телефон управляет судьбой: ваша заставка может привлечь деньги, любовь или… заблокировать успех
commentss НОВОСТИ Все новости

Ваш телефон управляет судьбой: ваша заставка может привлечь деньги, любовь или… заблокировать успех

От золотой рыбки до дороги вдаль - десятки символов, которым приписывают способность влиять на финансы, отношения, здоровье и внутреннее состояние.

21 января 2026, 15:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Смартфон давно не является просто средством связи. Мы берем его в руки десятки, а иногда и сотни раз в день. Конкретно заставка экрана становится неизменным зрительным фоном нашей жизни. В эзотерических и психологических практиках существует убеждение: изображение, на которое человек регулярно смотрит, влияет на его подсознание, эмоции и жизненные сценарии.

Ваш телефон управляет судьбой: ваша заставка может привлечь деньги, любовь или… заблокировать успех

Знаете ли вы, что заставка на смартфоне способна незаметно влиять на вашу жизнь каждый день

Согласно народным поверьям, правильно подобранная заставка помогает настроиться на нужную "волну" — финансовую, любовную, творческую или успокаивающую. В то же время отмечается: ни одна картинка не работает без веры, внутреннего умысла и реальных действий, передают " Комментарии ".

Ниже полный перечень популярных символов, которым приписывают особое влияние.

Бабочки
Символ легкости, обновления и изменений. Считается, что они приносят удачу в любых начинаниях, помогают выйти из застоя и наполняют жизнь радостью и романтикой.

Золотая рыбка
Один из самых сильных символов желаний и финансового потока. По поверьям, золотая рыбка привлекает легкий заработок, неожиданные возможности, подарки и исполнение мечтаний.

Пирожные и сладости
Ассоциируются с "сладкой жизнью", выигрышами и приятными бонусами. Такие заставки часто советуют тем, кто мечтает о премии, повышении доходов или удаче в лотереях.

Птицы
Символ свободы, движения и возможности. Птицы на заставке, по поверьям, помогают в бизнесе и продажах. Орел отдельно ассоциируется с властью, лидерством и скорым карьерным ростом.

Черепаха
Знак долголетия, стабильности и защиты. Плывущая черепаха считается символом внутреннего покоя и преодоления психологических трудностей.

Розы и пионы
Цветы, которым приписывают способность притягивать взаимную любовь, гармонию в паре и эмоциональную близость.

Парные кольца
Заставка для тех, кто мечтает о серьезных отношениях или браке. Считается, что она помогает найти партнера или укрепить существующий союз.

Дерево
Символ рода, стабильности и роста. Дерево на заставке ассоциируется с миром в доме, финансовым равновесием и внутренней опорой.

Лаванда
Цветок покоя и нежности. По поверьям, помогает дружбе перерасти в любовь, а также снижает уровень стресса и эмоционального выгорания.

Вода, море, океан
Чистая вода символизирует денежный поток и легкость по делам. Спокойное море – к стабильности, волны – к переменам и прорыву.

Горы и вершины
Символ целей, амбиций и силы воли. Подходят тем, кто стремится к самореализации, карьерному росту и большим достижениям.

Дорога или путь вдаль
Знак перемен и новых возможностей. Такую заставку часто выбирают люди, стоящие на пороге важного жизненного решения.

Лошадь
Ассоциируется со свободой, движением и внутренней силой. По поверьям, помогает выйти из ограничений и действовать смелее.

Кошка
Символ интуиции, женской энергии и защиты. Считается, что кошки помогают лучше ощущать людей и избегать обмана.

Собака
Знак верности, поддержки и безопасности. Такие заставки выбирают те, кто ищет стабильные отношения и надежное окружение.

Луна
Связывается с подсознанием и внутренними циклами. Молодой человек — новое начало, полнолуние — завершение важного этапа.

Солнце
Один из мощнейших символов жизненной энергии, радости и ясности мыслей.

Ключ
Символ открытых дверей, новые возможности и решения сложных ситуаций.

Свеча или огонь
Означает очищение, трансформацию и духовный поиск.

Эзотерики также предостерегают: разрушенные здания, агрессивные сцены, одинокие фигуры в темноте или вызывающие тревогу изображения могут усиливать внутренний дискомфорт.

Важно помнить: эти толкования основываются на народных верованиях и эзотерических представлениях и носят вдохновенный характер. Однако для многих людей правильно выбранная заставка становится ежедневным напоминанием о целях, внутреннем состоянии и направлении, в котором они хотят двигаться.

Читайте также в "Комментариях", почему после замужества не стоит менять фамилию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости