Вас годами обманывали: дорогой шампунь не делает ничего из того, что обещает

Большинство людей до сих пор уверены: чем дороже шампунь, тем лучше будут выглядеть волосы. Но реальность гораздо проще и даже немного разочаровывает – в большинстве случаев разница между дорогими и дешевыми средствами гораздо меньше, чем нам годами навязывала реклама.

Дорогой или дешевый шампунь: за что вы действительно платите и как не тратить лишнее

Шампунь – это, прежде всего, средство для очистки. Его главная задача – смыть жир, пыль и остатки средств для укладки. И все.

Никакие "экстракты шелка", "черная икра" или дорогие масла просто не успевают подействовать за те 60 секунд, пока шампунь находится на голове.

Более того, волосы физически нельзя "вылечить" шампунем, ведь это мертвая структура. Все громкие обещания на упаковках – в основном маркетинг.

Единственное, что реально остается после мытья – это специальные компоненты, которые создают гладкость и помогают легче расчесывать волосы.

За что тогда платят украинцы

Если отбросить красивые рекламные истории, дорогой шампунь – это не о "чудо-эффекте", а о комфорте.

Во-первых, это более мягкая очистка. Некоторые бюджетные средства могут пересушивать кожу, но сегодня даже в масс-маркете много качественных вариантов.

Во-вторых, это запах. Дорогие шампуни часто обладают сложными ароматами, которые держатся дольше и создают ощущение "салонного ухода".

В-третьих, это сохранение цвета.

Если волосы окрашены, дешевые средства могут быстрее вымывать пигмент.

Когда не стоит переплачивать

Если волосы натуральные, короткие или быстро жирнеют – дорогой шампунь не даст никакого существенного преимущества.

В таких случаях достаточно обычного качественного средства за 100–200 гривен.

Когда лучше потратиться

Более дорогие средства имеют смысл, если:

– волосы крашеные или осветленные

– кожа головы чувствительна и реагирует на дешевые средства

– нужен деликатный уход после процедур

Но важно понимать:

если есть перхоть или проблемы с кожей – нужны аптечные средства, а не салонные шампуни.

Как реально сэкономить

Специалисты советуют простую стратегию:

экономить на шампуне, но укладываться в уход.

Именно маски, бальзамы и термозащита работают дольше и дают видимый эффект, ведь остаются на волосах значительно дольше шампуня.

Читайте также в "Комментариях", что нельзя делать при высоком давлении.