В Минсоцполитики раскрыли, как увеличить размер пенсии: несколько действенных шагов

Планировать свою пенсию стоит раньше времени, ведь это позволяет оценить будущие выплаты и, при необходимости, принять меры по их увеличению, отмечают в Министерстве социальной политики Украины.

Как увеличить пенсию

В частности, в Минсоцполитики подчеркивают, что сумма пенсионных выплат напрямую связана с размером единого социального взноса (ЕСВ), который ежемесячно выплачивается из заработной платы.

"Размер вашей пенсии напрямую зависит от объема единого взноса, который ежемесячно выплачивается с вашей заработной платы. Чем больше взнос, и чем дольше вы его платите – тем выше будет ваша пенсия после достижения пенсионного возраста", — отметили в министерстве.

Кроме того, там назвали несколько способов, как увеличить размер будущей пенсии. В первую очередь, говорят и в министерстве, следует позаботиться об официальном трудоустройстве, ведь именно оно позволяет накапливать стаж и платить ЕСВ.

Также, подчеркнули в Минсоцполитики, повышение квалификации или переквалификация способствуют увеличению официального дохода, а следовательно, и пенсионных отчислений.

А еще в министерстве говорят о добровольной уплате страховых взносов, позволяющих самостоятельно определять их размер и тем самым увеличивать пенсию.

Кроме того, в Минсоцполитики подчеркивают, что увеличение страхового стажа помогут получать больше пенсии. Там добавляют, что дополнительные 5 лет стажа могут обеспечить до 30% надбавки к пенсионным выплатам.

В министерстве считают, что подготовка к пенсии заранее поможет избежать финансовых затруднений в будущем и обеспечить достойный уровень жизни после выхода на заслуженный отдых.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие льготы должен получать каждый пенсионер.



