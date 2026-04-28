Урожаю помидоров позавидуют все: этот чудо-ингредиент есть на каждой кухне
Урожаю помидоров позавидуют все: этот чудо-ингредиент есть на каждой кухне

Кислое молоко содержит молочнокислые бактерии и органические кислоты, которые формируют среду, неблагоприятную для развития грибков, в частности возбудителя фитофтороза.

28 апреля 2026, 16:35
Клименко Елена

Многие привыкли без раздумий выливать просроченное молоко, даже не подозревая, что оно может стать полезным ресурсом для ухода за томатами на грядке.

Фото: из открытых источников

Как простокваша помогает овощам?

Специалисты по садоводству отмечают, что продукт с истекшим сроком годности можно успешно применять как натуральное удобрение для помидоров. В частности, в профильных материалах подчеркивается двойное действие — питание растений и защита от болезней.

Кислое молоко богато молочнокислыми бактериями и природными кислотами. Попадая на листья, они формируют тонкий защитный слой, который затрудняет развитие и распространение грибковых инфекций. Благодаря этому снижается риск появления опасных заболеваний, среди которых и фитофтороз, часто поражающий томаты во влажную погоду.

Почему это работает как подкормка?

Основная польза прокисшего молока заключается в высоком содержании кальция. Этот элемент играет ключевую роль в формировании крепких клеток растения и оказывает непосредственное влияние на качество урожая. При дефиците кальция у помидоров нередко возникает верхушечная гниль – потемнение и порча плодов в нижней части.

Кроме кальция, в составе молока присутствуют азот, минералы, белки, природные сахара и витамины группы B. Такой комплекс способствует активному росту кустов, формированию густых зеленых листьев и укреплению растения в целом. Благодаря этому томаты лучше выдерживают нагрузку при созревании плодов.

Дополнительно полезные вещества улучшают обменные процессы в тканях растения, что оказывает положительное влияние на развитие плодов. В результате помидоры становятся более сочными, крепкими и даже могут приобретать более приятный сладковатый вкус.

