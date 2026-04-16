Урожай картофеля станет рекордным: на каком расстоянии его действительно нужно сажать

Картофельный сезон начинается, и огородники уже весной решают один из ключевых вопросов – какую плотность посадки выбрать, чтобы получить максимально высокий урожай. Агрономы подчеркивают: универсального правила не существует, ведь оптимальная схема зависит от условий выращивания, однако есть проверенные подходы, хорошо работающие в разных регионах. Об этом сообщают в издании "Окна".

Почему важно расстояние между растениями

Расстояние между кустами картофеля оказывает непосредственное влияние на размер и качество клубней. При слишком плотной посадке растения конкурируют за свет, влагу и питательные вещества, что приводит к формированию более мелкого картофеля. Если кусты расположены слишком редко, часть площади используется неэффективно, и потенциальная урожайность снижается. Именно поэтому схему посадки подбирают с учетом почвы, климата и уровня увлажнения.

Классическая посадка "под лопату"

Самый распространенный вариант для небольших огородов – ручная посадка в лунки. Обычно расстояние между клубнями составляет 30-35 см, а междурядья — 70-80 см. Для равномерности огородники часто предварительно делают разметку с помощью шнура или кольев, что помогает соблюсти одинаковую густоту.

Посадка в гребне

В регионах с частыми дождями используются гребневой метод. Сначала формируют приподнятые гряды высотой около 15 см с междурядьями 70-80 см. На верхушках гребней через каждые 30 см делают лунки глубиной 5-6 см и высаживают клубни. Такая схема улучшает отток воды и снижает риск загнивания.

Посадка в траншее

Для засушливых зон эффективна траншейная технология. Углубление готовят заранее и заполняют органическими материалами – компостом, навозом, золой или растительными остатками. Весной клубни высаживают на глубину около 5 см с расстоянием 30 см между растениями, оставляя междурядья около 70 см.

Вывод

Правильный выбор схемы посадки позволяет сбалансировать условия выращивания, повысить урожайность и получить большие и здоровые клубни. Все зависит от климата, типа почвы и возможностей ухода за участком.

