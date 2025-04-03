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Украину будет нереально штормить целых 2 недели: как уберечься

После понижения предыдущей бури на страну напала новая геомагнитная активность. 2 апреля произошла буря мощностью 7 баллов.

сегодня, 10:50
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Клименко Елена

Новая магнитная буря, которая продлится почти две недели, охватила Украину. Об этом сообщает meteoagent. После понижения предыдущей бури на страну напала новая геомагнитная активность. 2 апреля произошла буря мощностью 7 баллов. Уже сегодня ее сила снизится до 4 баллов.

Украину будет нереально штормить целых 2 недели: как уберечься

Магнитная буря. Фото: 24 Канал

Прогнозируется, что 4 апреля буря снова усилится до 5 баллов. Затем в течение двух дней ее интенсивность снизится на 1 балл. Однако с 7 по 9 апреля она снова достигнет 5 баллов. С 10 по 13 апреля активность снизится до 4 баллов, после чего постепенно спадет до 3 баллов, что будет ее минимумом.

Согласно данным meteoprog, за последние 24 часа на Солнце произошло 15 вспышек классов С и М. Прогнозируется, что 3 апреля могут произойти новые вспышки класса М с вероятностью 75%, а вспышки класса Х с вероятностью 25%. На Солнце зафиксировано 62 солнечных пятна.

Как магнитные бури влияют на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие симптомы:

·          головная боль,

·          головокружение,

·          тошнота,

·          боль в сердце,

·          общая слабость и сонливость,

·          боль в спине и суставах,

·          повышенное артериальное давление,

·          обострение хронических заболеваний.

По мнению экспертов, чтобы минимизировать негативные эффекты бури, соблюдать здоровый образ жизни как во время бури, так и за несколько дней до нее.

Рекомендуется ограничить употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов, орехов, рыбы.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вместо вредных напитков пейте травяные чаи. Больше проводите время на свежем воздухе, гуляйте пешком и регулярно проветривайте помещение.

В последний раз, как сообщали "Комментарии", мощная магнитная буря накрывала Землю 23 марта. С K-индексом, достигшим рекордных 7 баллов, это явление создало серьезные условия для тех, кто чувствителен к изменениям геомагнитной активности.



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Источник: https://meteoagent.com/solar-activity
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