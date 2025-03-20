Украину атакует магнитная буря красного уровня: когда ожидать ее завершения

В Украине наблюдается повышенная геомагнитная активность. 20 марта зафиксирована магнитная буря красного уровня с К-индексом 5, о чем сообщает meteoagent.

Магнитная буря. Фото: Reuters

С 8 марта магнитные бури не опускались ниже красного уровня, но прогнозируется, что в ближайшие несколько дней уровень солнечной активности снизится.

В частности, 21 и 22 марта мощность магнитной бури снизится до 4 баллов, а с 23 по 26 марта она будет держаться на уровне 2-3 баллов. Однако 27 марта возможно новое усиление бури до 5 баллов.

Прогноз может корректироваться, поскольку данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.

Согласно информации от meteoprog, за последние 24 часа на Солнце наблюдались четыре вспышки класса С, не имеющие существенного влияния на Землю. В четверг ожидается, что геомагнитное поле будет находиться в пределах тихого до активного уровня, с вероятностью вспышек класса M и низким шансом на вспышку класса X. На Солнце зафиксировано 47 солнечных пятен.

Воздействие магнитных бурь на организм человека

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, что особенно сказывается на метеозависимых людях, беременных, пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания. Во время таких бурь можно наблюдать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу.

Рекомендации во время магнитной бури

Если ваше самочувствие ухудшается из-за повышенной солнечной активности, специалисты советуют придерживаться здорового образа жизни:

· ограничьте потребление жирной и острой пищи;

· отдавайте предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

· откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет;

· проводите больше времени на свежем воздухе;

· регулярно проветривайте помещение.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это нарушение геомагнитного поля Земли, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызывают возмущенные потоки солнечного ветра, взаимодействующие с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури могут влиять не только на технику, но и на здоровье людей, вызывая нарушения в работе космических аппаратов и поломки электроники на Земле. Воздействие на человека неоднозначно, но многие отмечают ухудшение самочувствия во время таких бурь.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что некоторые знаки зодиака легко открывают свои чувства, тогда как другие предпочитают держать эмоции при себе. В астрологии существует пять знаков, часто скрывающих свои эмоции, оставаясь загадочными для окружающих.