Угрозы для метеозависимых: ждать ли магнитные бури

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Ждать ли магнитные бури украинцам
На 11 марта прогнозируется, что геомагнитное поле будет непостоянным, но солнечная активность ожидается оставаться на низком уровне с минимальным шансом на возникновение солнечных вспышек класса М.
Солнечная вспышка класса M относится к средней категории по мощности, но её воздействие на Землю не стоит недооценивать. Вспышка сопровождалась радиоизлучением типа II, что является четким индикатором выброса корональной массы – потоком заряженных частиц, способных достигнуть земной атмосферы.
Солнечная активность на 11 марта:
Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%.
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
Количество солнечных пятен — 26.
Магнитные бури могут не только нарушить работу электронных устройств и коммуникационных сетей, но и оказывать заметное воздействие на здоровье человека. Хотя для большинства людей эти эффекты остаются незаметными, некоторые могут ощущать ухудшение самочувствия. К числу таких симптомов относятся головные боли, повышенная утомляемость, раздражительность, нарушения сна и снижение работоспособности. Люди с хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми, могут испытывать обострения.
Важно понимать, что магнитные бури являются естественным феноменом, и, хотя они могут вызывать временные неудобства, человечество научилось адаптироваться к подобным условиям.
Обсуждения
Новости