Угрозы для метеозависимых: ждать ли магнитные бури

В понедельник, 11 марта, ситуация в магнитосфере Земли будет относительно спокойной, без ожидания магнитных бурь, хотя и в состоянии повышенной готовности. За последние сутки солнечная активность держалась на среднем уровне, причем было зарегистрировано шесть солнечных вспышек класса М, самой сильной из которых была вспышка класса М1. Эти явления обычно не оказывают существенного влияния на человеческое здоровье.

Ждать ли магнитные бури украинцам

На 11 марта прогнозируется, что геомагнитное поле будет непостоянным, но солнечная активность ожидается оставаться на низком уровне с минимальным шансом на возникновение солнечных вспышек класса М.

Солнечная вспышка класса M относится к средней категории по мощности, но её воздействие на Землю не стоит недооценивать. Вспышка сопровождалась радиоизлучением типа II, что является четким индикатором выброса корональной массы – потоком заряженных частиц, способных достигнуть земной атмосферы.

Солнечная активность на 11 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.

Количество солнечных пятен — 26.

Какое влияние оказывают магнитные бури?



Магнитные бури могут не только нарушить работу электронных устройств и коммуникационных сетей, но и оказывать заметное воздействие на здоровье человека. Хотя для большинства людей эти эффекты остаются незаметными, некоторые могут ощущать ухудшение самочувствия. К числу таких симптомов относятся головные боли, повышенная утомляемость, раздражительность, нарушения сна и снижение работоспособности. Люди с хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми, могут испытывать обострения.

Важно понимать, что магнитные бури являются естественным феноменом, и, хотя они могут вызывать временные неудобства, человечество научилось адаптироваться к подобным условиям.