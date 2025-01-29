Три породы собак, которых кинолог точно не забрал бы домой: неожиданные факты

Собаки – лучшие друзья человека, но не все породы подходят для жизни в домашних условиях. Иногда даже опытные кинологи отказываются от некоторых видов собак из-за их специфического поведения или особенностей ухода. В нашем материале мы рассмотрим три породы собак, о которых кинолог признался, что не держал бы их у себя дома. Вы будете удивлены, когда узнаете, какие это породы!

Собаки. Фото: freepik

1. Чау-чау

Чау-чау – одна из старейших пород собак, известная своим достойным и немного независимым характером. Однако именно эта независимость может стать главной проблемой для владельцев этой породы. Они очень упрямы и часто не поддаются тренировке. По словам кинолога, чау-чау трудно поддаются социализации, что может привести к агрессии или безразличию к окружающим, если собака не получает достаточно внимания в раннем возрасте.

Эти собаки могут быть чрезвычайно лояльны и преданны, но если их не воспитывать должным образом, они могут стать замкнутыми или даже агрессивными. Кроме того, чау-чау требует регулярного и длительного ухода за шерстью, что делает эту породу менее подходящей для людей с активным образом жизни или ограниченными возможностями ухаживать за собакой.

2. Бассет-хаунд

Эта порода славится своей огромной грустной мордашкой и короткими лапками. Однако, несмотря на их милую внешность, бассет-хаунды могут быть достаточно сложными в уходе. Кинолог отмечает, что эти собаки часто склонны к проявлению своей независимости и трудно поддаются дрессировке. Бассет-хаунды очень упрямы и часто не хотят выполнять команды даже если они прекрасно понимают, что от них хотят. Они также могут быть достаточно медленными и неохотными к физическим нагрузкам, что делает их менее подходящими для активных людей.

Эти собаки очень чувствительны к запахам и могут погрузиться в поиск запаха, что отвлекает их от основных задач. Поэтому они могут быть трудными для обучения и требуют много терпения. Их шерсть также нуждается в уходе, и даже если это короткошерстная порода, она может нуждаться в регулярной чистке, чтобы избежать запутанных клубков шерсти.

3. Афганский хорт

Казалось бы, афганский борза – это элегантная и красивая собака, которая завоевывает сердце многих своим изящным видом и грацией. Однако кинолог предупреждает: эта порода носит очень специфический характер, и не каждый владелец сможет справиться с ее воспитанием. Афганский борза чрезвычайно независим и часто не будет слушать команды, если ей это не интересно. Они могут быть невероятно самостоятельными, что не всегда идет в пользу их социализации. Часто эти собаки могут проявлять неприязнь к другим животным или даже к незнакомым людям.

Дополнительно, афганцы имеют очень длинную шерсть, за которой нужно тщательно ухаживать, чтобы не допустить ее запутывания. Если у вас нет достаточно времени или желания тратить часы по уходу за шерстью, эта порода может быть не лучшим выбором.

Почему именно эти породы не подходят для каждого

У каждой из этих пород есть уникальные особенности, которые могут стать проблемой для владельцев без опыта или тех, кто не готов тратить много времени на уход и обучение. От упрямства и независимости чау-чау до требовательного ухода за шерстью афганцев – каждая из этих пород требует особого подхода.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ужасная трагедия произошла в румынском городе Тиргу-Жиу, где 34-летнюю девушку Адриану Неагоэ, известную как Анда Саша, нашли мертвой в собственной квартире после того, как она несколько дней не выходила на связь . За это время голодные собаки стали питаться ее трупом.