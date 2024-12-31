Тренды макияжа и причесок для идеального Нового года 2025

Новогодняя ночь – это время блеска, красоты и вдохновения. Образ для празднования должен быть не только стильным, но и уникальным, подчеркивая вашу индивидуальность. В 2025 году тренды вдохновляют на эксперименты: стилисты рекомендуют добавить в свой образ сияние, смелые цвета и естественные акценты. Узнайте, как создать идеальный макияж и прическу, чтобы встретить Новый год во всей красе.

Макияж на Новый год. Фото: freepik

1. Макияж: сияние, смелость и гармония

Природная сияющая кожа

Здоровый, ухоженный вид кожи – главный тренд 2025 года. Для этого используйте увлажняющие средства перед нанесением макияжа и выберите легкий тональный крем с натуральным финишем. Нанесите хайлайтер на верхнюю часть скул, кончик носа и внутренние уголки глаз, чтобы лицо засияло.

Яркие акценты на глаза

Смелые цветные стрелки и насыщенные тени в стиле 80-х – тренд для тех, кто хочет выделиться. В 2025 году стилисты советуют обратить внимание на оттенки зеленого, синего и фиолетового цвета. Дополните образ блестящим глитером или металлическими тенями – серебро и золото всегда уместны в праздничное время.

Изысканные губы

Яркие губы – всегда выигрышный вариант для новогодней ночи. Красный, бордовый или даже сливовый цвет создадут акцент, привлекающий внимание. Для тех, кто предпочитает сдержанный вид, чудесные помады в комбинации с блеском станут идеальным выбором.

2. Прически: объем, текстура и минимализм

Романтические локоны

Мягкие волны и расслабленные локоны остаются на пике популярности. Они придают образу женственности и воздушности. Используйте утюг или плойку, чтобы создать локоны, и закрепите прическу лаком для волос с легкой фиксацией.

Гладкий стиль

Для поклонников минимализма идеальным вариантом станут гладко зачесанные волосы. Сделайте низкий пучок или хвост, зафиксировав его блестящими средствами. Такая прическа выглядит элегантно и подходит к любому наряду.

Необычные аксессуары

Использование украшений для волос – тренд 2025 года. Выберите шпильки со стразами, жемчугом или обручи с блестками. Такие детали сделают даже самую простую прическу праздничной.

3. Советы стилистов: как создать образ своей мечты

Не бойтесь экспериментов. Новогодняя ночь – отличный случай попробовать что-то новое, будь то смелый макияж или необычная прическа.

Учитывайте стиль наряда. Ваш образ должен быть гармоничным, поэтому макияж и прическа должны дополнять вашу одежду.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Новый год — это не только возможность погрузиться в праздничную атмосферу, но и шанс настроить свою жизнь на позитивный лад в будущем году. 2025 по восточному календарю проходит под знаком Деревянного Змея. Этот символ олицетворяет мудрость, внутреннюю силу и гармонию. Поэтому важно подобрать новогодний наряд так, чтобы он соответствовал энергетике года и привлекал удачу.