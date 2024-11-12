logo

BTC/USD

86629.59

ETH/USD

3261.39

LTC/USD

75.77

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Топ комнатных растений, которые должны быть в каждом доме
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ комнатных растений, которые должны быть в каждом доме

Какие комнатные цветы должны быть в каждом доме

сегодня, 01:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Комнатные растения не только украшают наши дома, но и приносят пользу для здоровья и благополучия. Они могут улучшить качество воздуха, снизить уровень стресса и даже повысить производительность. Вот несколько комнатных растений, которые стоит иметь в каждом доме, сообщает портал "Комментарии".

Топ комнатных растений, которые должны быть в каждом доме

Иллюстративное фото

Сансевиерия, также известная как "тещин язык", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей неприхотливости. Она может расти как на ярком солнце, так и в тени, и нуждается в минимальном уходе. Сансевиерия также известна своими свойствами очищения воздуха, удаляя токсины, такие как формальдегид и бензол.

Потос – это еще одно неприхотливое растение, которое может расти в условиях низкого освещения. Она имеет красивые зеленые листья с желтыми или белыми пятнами. Потос также помогает очищать воздух от вредных веществ и может расти как на подвесных горшках, так и на вертикальных опорах.

Филодендрон – это растение с большими, сердцевидными листьями, которое может расти как в подвесных горшках, так и на опорах. Она хорошо переносит низкое освещение и нуждается в умеренном поливе. Филодендрон также известен своими свойствами очистки воздуха.

Калатея – это декоративное растение с яркими листьями, имеющими разнообразные узоры. Она требует большего внимания, чем другие растения, поскольку чувствительна к качеству воды и влажности воздуха. Тем не менее, ее красота достойна усилий. Калатея помогает поддерживать влажность в помещении.

Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из лучших растений для очищения воздуха. Она удаляет такие токсины, как аммиак, формальдегид и трихлорэтилен. Спатифиллум также известен своими красивыми белыми цветами, придающими элегантности любому интерьеру.

Замиокулькас, или "долларовое дерево", является очень неприхотливым растением, которое может расти в условиях низкого освещения и нуждается в минимальном поливе. Она имеет глянцевые зеленые листья и придает современный вид любому интерьеру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие комнатные растения забирают энергию хозяев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости