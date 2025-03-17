ТОП-5 ядовитых растений, которые точно есть на вашем подоконнике

Комнатные растения украшают жилище, очищают воздух и создают уют. Однако среди них есть такие, которые могут быть опасны для детей, домашних животных и даже взрослых. Многие популярные растения содержат токсичные вещества, вызывающие раздражение, аллергические реакции или даже серьезные отравления. Вот пять ядовитых растений, которые, возможно, есть и у вас дома.

Диффенбахия

Диффенбахия (Dieffenbachia)

Это эффектное растение с большими пестрыми листьями очень популярно из-за своей неприхотливости. Однако ее сок содержит игольчатые кристаллы оксалата кальция, которые могут вызвать:

Ожоги и раздражение кожи

Отек слизистых при контакте с ртом

Временная потеря голоса при попадании в организм

Если листья или стебель диффенбахии пожуют дети или животные, возможны сильные боли и даже отек гортани, что может осложнить дыхание.

Олеандр (Nerium oleander)

Олеандр – красивое растение с розовыми, белыми или красными цветами, но очень токсичное. Все ее части содержат сердечные гликозиды, которые могут вызвать:

Нарушение сердечного ритма

Тошноту, рвоту, диарею

Судороги и даже остановку сердца при большой дозе

Даже вода, в которой стояли срезанные ветки олеандра, может оказаться опасной!

Фикус (Ficus )

Фикусы – одни из самых популярных комнатных растений, но их молочный сок содержит латекс, являющийся сильным аллергеном. Возможные последствия:

Раздражение кожи, сыпь

Ожоги слизистых

Приступы аллергии и проблемы с дыханием

Особенно осторожными следует быть людям, склонным к аллергиям, и владельцам домашних животных.

Спатифиллум (Spathiphyllum)

Это растение называют "женским счастьем", и оно часто встречается в квартирах. Однако в ее листьях также содержатся оксалаты кальция, которые могут вызвать:

Сильное раздражение слизистых

Ожоги полости рта

Отек языка и горла

Особенно опасно, если ее листья съест кот или собака.

Колладиум (Caladium)

Это яркое растение с красно-зелеными или бело-зелеными листьями привлекает своим необычным видом. Но, как и дифенбахия, каладиум содержит ядовитые оксалаты кальция, которые могут вызвать:

Боль во рту и горле

Сильное жжение и отек

Затрудненное глотание

Животные, которые съедят часть колладиума, могут получить серьезное отравление.

Как обезопасить себя и домашних питомцев?

Располагайте растения выше, чтобы они были недоступны для детей и животных.

Мойте руки после ухода за растениями, особенно после обрезки.

Не допускайте контакта со слизистыми оболочками (глаза, рот).

Используйте перчатки при пересадке и уходе за ядовитыми растениями.

Знайте симптомы отравления и в случае необходимости обращайтесь к врачу или ветеринару.

Декоративные растения могут быть не только красивыми, но и опасными. Поэтому следует знать об их токсичности и принимать меры безопасности!

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