Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Современные хозяйки все чаще отказываются от классических порошков и стиральных капсул. В соцсетях активно обсуждают новое средство, которое уже успел покорить интернет. И это не модные капсулы, а стиральные листы или салфетки.
Средство для стирки, которое покорило интернет, и это не капсулы
Что такое стиральные листы?
Это тонкие листы, пропитанные концентрированным стиральным средством. Достаточно одного листа, чтобы постирать полный барабан белья. Они растворяются в воде без остатка, не оставляют пятен и не нуждаются в дополнительном кондиционере.
Почему они стали популярны?
Компактность – пачка листов занимает в разы меньше места, чем коробка порошка или банка капсул.
Удобство в путешествиях – их можно брать в чемодан, не боясь рассыпания или протечки.
Экологичность – в составе меньше агрессивных фосфатов и вредных веществ, а упаковка часто является биоразлагаемой.
Экономия – один лист = одна стирка, поэтому нет риска пересыпать или перелить средство.
Подходят для чувствительной кожи – многие производители делают формулы без сильных ароматизаторов и аллергенов.
Какие недостатки имеют?
Несмотря на популярность, у стиральных листов есть и свои минусы:
не всегда справляются с очень сложными пятнами;
могут стоить дороже, чем обычный порошок;
нужно внимательно выбирать изготовителя, ведь качество отличается.
Вывод
Стиральные листы стали настоящим трендом и уже завоевывают украинский рынок. Они компактны, удобны и более экологичны, чем традиционные средства. Если вы еще не пробовали – пора проверить, подходит ли этот интернет-хит именно для вашего белья.
Напомним, портал "Комментарии" писал , как отстирать белые вещи.