Сонник: к чему снится свинья

Свинья – один из самых противоречивых символов во снах. Она может олицетворять как достаток и богатство, так и неаккуратность или жадность. Толкование сна зависит от контекста, внешнего вида животного и действий, выполняемых им. Рассмотрим главные значения.

К чему снится свинья

Общее значение сна о свинье

Свинья в сновидении чаще всего символизирует:

Богатство, материальный успех – особенно если животное гладкое и ухоженное.

Жадность, нечистоплотность – если свинья грязная или ведет себя агрессивно.

Беззаботность, лень – если вы просто наблюдаете свинью.

Толкование по действиям

Гладить свинью – до неожиданной прибыли или выгодного дела.

Кормить свинью – к хорошим финансовым возможностям, но также к риску использовать другие.

Бежать от свиньи – к сплетням или неприятностям, связанным с завистливыми людьми.

Убивать свинью – к потерям или разочарованиям в бизнесе.

Видеть свинью в грязи – к недобросовестному окружению или неприятностям на работе.

Цвет свиньи во сне

Розовая или белая – к приятным новостям, удачи.

Черная – к возможным интригам или скрытой угрозе.

Серая – к скучным, рутинным делам.

Сонник разных толкователей

Миллера – свинья символизирует прибыль, но предупреждает о возможных проблемах из-за алчности.

Ванги – свинья может означать подлость в вашем окружении.

Фрейда – связывает свинью с чувственностью и желанием сладостей.

Вывод

Сон о свинье имеет разные значения в зависимости от деталей. Если она выглядит здоровой и ухоженной – ждите успеха. Если же грязная или агрессивная – следует соблюдать осторожность в делах и общении.

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