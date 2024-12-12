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Солнечный шторм ударит по метеозависимым: как подготовиться

Солнце взрывается: вспышка М6,4 и ее влияние на Землю

сегодня, 01:05
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Черновалова Кристина

Магнитных бурь 12 декабря не ожидается, но Солнце продолжает демонстрировать свою силу. Предыдущие сутки поразили астрономов 15 вспышками класса С и двумя мощными вспышками М. класса. Самый большой из них, М6,4, хоть и не достигнет Земли в полной мере, но способен вызвать незначительные радиопомехи и даже спровоцировать солнечный радиационный шторм.

Солнечный шторм ударит по метеозависимым: как подготовиться

Солнечный радиационный шторм накроет метеозависимых. Фото zt.20minut.ua

Солнечные вспышки – это взрывы, выбрасывающие колоссальное количество энергии в космос. Вспышки класса М считаются средними, но такие, как М6,4, оказывают значительное влияние. Они могут нарушать работу спутников, навигационных систем и создавать проблемы с радиосвязью на дневной стороне планеты.

Ученые прогнозируют спокойный день для геомагнитного поля Земли. Вот основные показатели:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма: 5%;

  • Вероятность сильного шторма: 1%;

  • Вероятность вспышки класса М: 50%;

  • Вероятность вспышки класса Х: 10%;

  • Количество солнечных пятен: 42.

Хотя сильных магнитных бурь не предвидится, Солнце остается активным и новые вспышки могут произойти в любой момент.

Солнечная активность оказывает влияние не только на технологии, но и на наше здоровье. Магнитные бури могут вызвать головные боли, слабость и эмоциональный дискомфорт. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы уберечь себя в такие периоды, медики советуют:

  • пить больше травяного чая вместо кофе;

  • избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

  • больше времени проводить на свежем воздухе;

  • обеспечить себе качественный сон;

  • избегать стрессов.

Солнечная активность – не только космическое событие, но и фактор, влияющий на работу нашего мира. От перебоев в связи с возможными нарушениями в электросетях – все это может произойти из-за солнечных вспышек.



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