Солнечный шторм ударит по метеозависимым: как подготовиться

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Черновалова Кристина
Магнитных бурь 12 декабря не ожидается, но Солнце продолжает демонстрировать свою силу. Предыдущие сутки поразили астрономов 15 вспышками класса С и двумя мощными вспышками М. класса. Самый большой из них, М6,4, хоть и не достигнет Земли в полной мере, но способен вызвать незначительные радиопомехи и даже спровоцировать солнечный радиационный шторм.
Солнечный радиационный шторм накроет метеозависимых. Фото zt.20minut.ua
Солнечные вспышки – это взрывы, выбрасывающие колоссальное количество энергии в космос. Вспышки класса М считаются средними, но такие, как М6,4, оказывают значительное влияние. Они могут нарушать работу спутников, навигационных систем и создавать проблемы с радиосвязью на дневной стороне планеты.
Ученые прогнозируют спокойный день для геомагнитного поля Земли. Вот основные показатели:
Вероятность малого геомагнитного шторма: 5%;
Вероятность сильного шторма: 1%;
Вероятность вспышки класса М: 50%;
Вероятность вспышки класса Х: 10%;
Количество солнечных пятен: 42.
Хотя сильных магнитных бурь не предвидится, Солнце остается активным и новые вспышки могут произойти в любой момент.
Солнечная активность оказывает влияние не только на технологии, но и на наше здоровье. Магнитные бури могут вызвать головные боли, слабость и эмоциональный дискомфорт. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Чтобы уберечь себя в такие периоды, медики советуют:
пить больше травяного чая вместо кофе;
избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
больше времени проводить на свежем воздухе;
обеспечить себе качественный сон;
избегать стрессов.
Солнечная активность – не только космическое событие, но и фактор, влияющий на работу нашего мира. От перебоев в связи с возможными нарушениями в электросетях – все это может произойти из-за солнечных вспышек.
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