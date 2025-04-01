Собирайте урожай ведрами, посадив помидоры рядом с одним цветком.

Нет ничего лучше, чем собрать с грядки спелые, сочные помидоры и приготовить вкусный летний салат. Но если не уделять должного внимания уходу за растениями, можно остаться без всего урожая. Итак, что посадить рядом с помидорами, чтобы уберечь их от вредителей?

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Лора Остин, эксперт компании Secret Garden Landscapes, поделилась эффективным методом защиты томатов от вредных насекомых. Она советует высадить бархатцы рядом с помидорами, как естественный защитник от вредителей, сообщает портал Express.co.uk.

"Замечали ли вы когда-нибудь, как сильно пахнут бархатцы? Их аромат отпугивает вредных насекомых", – рассказала она.

Исследования показали, что бархатцы выделяют химическое вещество, лимонен, являющийся основной составляющей цитрусовых масел. Этот запах эффективно отгоняет вредителей, в частности тлей и белокрылок, а также держит подальше кошек, которые могут повредить томаты.

Однако следует отметить, что запах бархатцев не помогает в борьбе со слизнями и улитками, которые любят поедать влажные цветы. Однако эти растения можно использовать в качестве ловушки для этих вредителей.

Кроме этого, бархатцы привлекают пчел и бабочек, активно помогающих в процессе опыления помидоров. Благодаря этому вы можете получить богатый и вкусный урожай летом.

Как уже писали "Комментарии", помидоры содержат антиоксиданты, в том числе ликопин (ликопен). Ликопин является каротиноидом с антиоксидантными свойствами. Именно это придает томатам характерный красный цвет. Чем он интенсивнее, тем больше ликопина содержится в овощах.