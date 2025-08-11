logo

Смените заставку на телефоне немедленно: какие изображения притягивают счастье
commentss НОВОСТИ Все новости

Смените заставку на телефоне немедленно: какие изображения притягивают счастье

Названы изображения на телефоне, притягивающие счастье

11 августа 2025, 17:35
Автор:
Кречмаровская Наталия

Смартфон – это уже не только средство связи – теперь это инструмент, формирующий настроение. А могут ли определенные изображения на телефоне притягивают счастье – рассказываем поподробнее.

Смените заставку на телефоне немедленно: какие изображения притягивают счастье

Смартфон. Иллюстративное фото

Более прагматические подходы к выбору заставок предлагают советы из Фэншуй. Так, считается, что морские пейзажи – океан или восход солнца – символизируют новые начала и успокоение, что способствует финансовой энергии.

Вносит жизненную силу и настраивает на позитив яркий солнечный свет.

Улучшают удачу в любви и способствуют эмоциональному балансу изображения кошек, особенно белых или разноцветных.

Пробудить надежду, способствовать концентрации и внутреннему покою могут изображения звезд на темном фоне.

Придают уверенности и открывают путь к финансовому благополучию львы – символы силы и защиты. Следует использовать изображения львов в золотистых тонах.

А следующие типы заставок чаще всего ассоциируются с удачей:

Духовно насыщенные мотивы – цифровые талисманы: божества, мифические создания, гороскопы, молитвы.

Культовые элементы, продвигаемые как источник благословений и процветания

Фэншуй-изображение – природа (океан, солнце, звезды), животные-символы удачи (коты, львы), которые настраивают на покой, гармонию, уверенность и финансовый рост.

Эстетические образы достатка и успеха – золото, денежные деревья, руны, феншуй-символы – они работают как напоминание о желаемом и визуальном закреплении умысла.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие изображения на телефоне способствуют финансовому росту и привлекают деньги. Называют настоящий "денежный магнит", изображение которого можно поставить на заставку телефона.



