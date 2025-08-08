Смените заставку на смартфоне немедленно, если хотите разбогатеть: какие изображения притягивают деньги

Люди множество раз в день смотрят на смартфон и видят заставку. А то, что на ней изображено, может влиять на подсознание и формировать реальность. Приверженцы закона тяготения убеждены, что даже выбор заставки или обоев на смартфоне может стать инструментом для привлечения финансового благосостояния. Что выбрать для улучшения своего материального положения, рассказываем подробнее.

Смартфон. Иллюстративное фото

"Денежным магнитом" называют изображение цитрина. Считается, что энергия этого камня способствует финансовому успеху. А обои с его изображением могут усилить намерения по обогащению. Другим мощным символом называют богиню Лакшми в сидячей позе. Это индуистская покровительница изобилия и процветания. Ее образ на экране смартфона ассоциируют с притоком денег и стабильностью.

Популярны среди желающих улучшить материальное положение и обои с зелеными пейзажами, деревьями или денежными растениями. Зеленый цвет символизирует рост, развитие и успех. Регулярное созерцание изображений может стимулировать положительное мышление и открывать новые возможности.

Эффективными изображениями считаются и заставки с золотыми монетами, денежными купюрами, сейфами или абстрактными символами богатства. Отмечается, что они напоминают о финансовых целях и создают атмосферу изобилия.

Актуальны и обои с аффирмациями. Это краткие положительные фразы, программирующие сознание на успех, например: "Я магнит для денег" или "Финансовый поток открыт для меня".

Главное – нужно выбирать те изображения, которые резонируют лично с вами и вызывают чувство уверенности, вдохновения и внутреннего подъема.

Выбор заставки на телефон может быть только дополнительным стимулом для улучшения финансового положения. Следует помнить, что они не заменяют действия, способствующие достижению цели.

