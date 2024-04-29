Сквозь время: цитаты о дружбе, которые вдохновляют

Дружба — одно из самых ценных чувств, доступных человечеству. Она остаётся неизменной в своей важности на протяжении всей истории, а её значения исследуются и описываются в литературе, философии и повседневной жизни. В этой статье мы рассмотрим цитаты о дружбе, которые оставили отпечаток в культуре и нашем общественном сознании.

Что говорили великие люди о дружбе?

Цитаты о дружбе:

1. Аристотель: "Дружба — это одна душа, обитающая в двух телах."

2. Фрэнсис Бэкон: "Истинный друг удваивает радости и делит печали пополам."

3. Альберт Камю: "Не ходите за мной, я могу не повести. Не идите впереди меня, я могу не последовать. Просто идите рядом со мной и будьте моим другом."ъ

4. Уинстон Черчилль: "Никогда не отворачивайся от друга, когда у него проблемы."

5. Оскар Уайльд: "Всегда прощайте врагам; ничто не раздражает их так сильно."

6. Марк Твен: "Хороший друг – это тот, кто знает всё о тебе и все равно любит тебя."

7. Генри Форд: "Мой лучший друг — это тот, кто вынуждает меня делать то, на что я способен."

8. Фридрих Ницше: "Без музыки жизнь была бы ошибкой."

9. Жан Кокто: "Не проводите время с кем-то, кто не заинтересован в вас."

10. Опра Уинфри: "Многие люди заходят и выходят из вашей жизни, но только настоящие друзья оставляют следы в вашем сердце."

11. Стивен Кинг: "Книги и друзья должны быть малочисленны, но хороши."

12. Сократ: "Будь медленным в выборе друга, но еще медленнее в изменении его."

13. Мэрилин Монро: "Друзья принимают тебя таким, какой ты есть."

14. Вуди Аллен: "Единственное, что я хочу на моем надгробии, – это мой DVD-диск."

15. Элизабет Фоулер: "Лучшее зеркало — старый друг."

Эти цитаты не только отражают многогранность дружбы, но и предлагают глубокий взгляд на то, как разные культуры и времена понимали и ценили это бесценное чувство.