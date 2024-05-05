Сколько можно хранить вареные яйца: названо точное время

Вареные яйца – это одно из самых простых блюд в мире, но без них Пасха была бы невозможна. На праздничном столе на Пасху всегда много блюд, потому не удивительно, что съесть все за короткий праздничный период обычно не выходит. Потому яйца часто отправляют в холодильник на несколько дней. Однако, следует знать, каков срок годности вареных яиц.



Сколько могут храниться вареные яйца. Фото из открытых источников

Первое и самое главное правило – после варки все блюда нужно хранить в холодильнике. Поэтому писанки или пасхальные яйца, которые собираемся впоследствии съесть, следует поставить в холодильник. Перед этим их лучше не чистить. Оболочка защитит их от высыхания и продлит срок годности.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует употреблять яйца, сваренные вкрутую, в течение недели. Для блюд, содержащих яйца, например, салатов, это время меньше и составляет 3-4 дня.

Помните, что температура, при которой мы храним яйца, должна быть около 4 градусов. Также важно не держать яйца на дверце холодильника. Это касается как сырых, так и вареных яиц. Это самое худшее место из-за частых перепадов температуры, из-за которых яйца портятся гораздо быстрее.

Иногда даже яйцо сваренное несколько дней назад может испортиться. Это зависит от многих факторов, например от температуры хранения. Поэтому перед употреблением его следует внимательно осмотреть и изучить запах. Это самый распространенный и одновременно эффективный способ узнать, пригодно ли яйцо к употреблению. Хорошее яйцо имеет очень слабый запах. Если он сильный или неприятный, воспринимайте его как предупредительный сигнал. Такой продукт лучше не есть.

Еще одним шагом, на который стоит обратить внимание – это вкус яйца. Если яйцо имеет необычный или неприятный вкус, то лучше не употреблять такой продукт.

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