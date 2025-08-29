logo

Сигналы от ангела-хранителя: что предупреждает об опасности
commentss НОВОСТИ Все новости

Сигналы от ангела-хранителя: что предупреждает об опасности

Как ангел-хранитель предупреждает об опасности: пять сигналов

29 августа 2025, 14:28
Автор:
Кречмаровская Наталия

Ангел-хранитель – ангел, который охраняет и направляет конкретного человека. По церковным преданиям ангел-хранитель дается человеку во время крещения. Считается, что ангелы-хранители помогают в жизни – они общаются через интуитивные ощущения и специальные сигналы.

Сигналы от ангела-хранителя: что предупреждает об опасности

Ангел-хранитель. Иллюстративное фото

К ангелу-хранителю можно обратиться, если есть сомнения в правильности какого-либо решения, пишет издание "Радио трек". Знаки ангелов помогают почувствовать с ними связь, укрепляют интуицию и придают нам уверенность, чтобы двигаться вперед. По народным поверьям, есть пять главных сигналов от ангелов-хранителей об опасности:

Звон в ушах. Этот сигнал называют очень распространенной связью между ангелами и человеком. Это может быть знаком поддержки, который напоминает, что ангелы рядом и готовы утешить человека. Отмечается, что звон в ушах указывает на то, что поступки и мысли человека в этот момент правильны и важны. Если чувствуете звон в ушах, знайте – ангелы сообщают, что вы на правильном пути.

Число 11. Числа называют универсальным языком ангелов для связи с человеком. Повторяющиеся числа считают послание, значение которого зависит от конкретных цифр. К примеру, число 11 означает пробуждение. Ангелы призывают человека "проснуться" либо в духовном смысле, либо в том смысле, что пора осознать некую истину, от которой человек отворачивается.

Перья. Неожиданная находка перышка — знак от ангела-хранителя, чтобы человек не расстраивался. Это сигнал, что все наладится и человек не одинок.

Ястреб. Этот сигнал свидетельствует о необходимости следовать своим инстинктам, доверять своей интуиции, даже если большинство имеет другое мнение. Ястреб, как пишет издание, напоминает, что нельзя игнорировать истину, иначе в будущем это может обернуться проблемой.

Странные ощущения в районе солнечного сплетения. Так ангелы посылают ощущение, чтобы предупредить – что-то не так. Человек может ощутить тошноту, напряжение, легкий дискомфорт. Здесь следует не игнорировать эти чувства и обратить внимание на то, в какой момент они возникают.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно обязательно сделать перед днем рождения, чтобы следующий год был удачным.



Источник: https://radiotrek.rv.ua/news/5-signaliv-vid-angela-ohoroncya-yaki-poperedzhayut-pro-nebezpeku-narodni-prikmeti_350260.html
