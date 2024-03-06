"Шаг за шагом: руководство по оформлению загранпаспорта для детей и взрослых в Украине

В погоне за новыми впечатлениями и открытиями загранпаспорт становится вашим верным спутником. Оформление этого документа в Украине для себя и своего ребенка требует внимания к деталям, но при правильном подходе процесс может быть легким и понятным.

Как оформить загранпаспорт для себя и ребенка в Украине

Шаг 1: Сбор необходимых документов

Для начала необходимо собрать все требуемые документы. Взрослым потребуются:

- украинский паспорт (оригинал и две копии);

- идентификационный код (оригинал и ксерокопия);

- квитанция, удостоверяющая уплату административного сбора;

- загранпаспорта, которые уже имеет гражданин (если таковые есть);

- выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае, если предыдущий паспорт был похищен или утерян во время боевых действий);

анкета, которое заполняется работниками (заявителю нужно только проверить, правильно ли указаны данные).



Для детей список немного отличается:

- Свидетельство о рождении ребенка и его копия;

- Паспорта обоих родителей или законных представителей;

- Квитанция об оплате госпошлины за ребенка.

Шаг 2: Выбор способа подачи документов

Вы можете подать документы на оформление загранпаспорта как лично, так и через официальный сайт Государственной миграционной службы Украины. Электронная очередь значительно упрощает процесс и экономит ваше время.

Шаг 3: Оплата государственной пошлины

Госпошлина за оформление загранпаспорта варьируется в зависимости от срочности и возраста заявителя. Уточнить точную сумму и получить реквизиты для оплаты можно на официальном сайте Государственной миграционной службы или в ее территориальных органах.

Шаг 4: Подача документов и сдача биометрических данных

После подачи документов вам необходимо будет лично посетить Государственную миграционную службу или ее территориальный орган для сдачи биометрических данных — отпечатков пальцев и фотографии.

Шаг 5: Получение готового загранпаспорта

По готовности документа вам будет отправлено уведомление. Получить паспорт можно в том же подразделении ГМС, где проходила подача документов.

Весь процесс оформления загранпаспорта, начиная от сбора документов и заканчивая получением готового паспорта, может занять от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от выбранной вами срочности. Главное — внимательно отнестись к подготовке необходимых бумаг и следовать инструкциям Государственной миграционной службы.

Помните, что загранпаспорт — это не просто документ, а ваша возможность исследовать мир вместе с близкими. Пусть подготовка к путешествиям станет приятным предвкушением новых открытий и ярких впечатлений.