logo

BTC/USD

67064.69

ETH/USD

3875.59

LTC/USD

85.37

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы "Шаг за шагом: руководство по оформлению загранпаспорта для детей и взрослых в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Шаг за шагом: руководство по оформлению загранпаспорта для детей и взрослых в Украине

Планирование путешествия всегда начинается не с покупки билетов, а с оформления необходимых документов

сегодня, 12:10
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В погоне за новыми впечатлениями и открытиями загранпаспорт становится вашим верным спутником. Оформление этого документа в Украине для себя и своего ребенка требует внимания к деталям, но при правильном подходе процесс может быть легким и понятным.

"Шаг за шагом: руководство по оформлению загранпаспорта для детей и взрослых в Украине

Как оформить загранпаспорт для себя и ребенка в Украине

Шаг 1: Сбор необходимых документов

Для начала необходимо собрать все требуемые документы. Взрослым потребуются:

- украинский паспорт (оригинал и две копии);

- идентификационный код (оригинал и ксерокопия);

- квитанция, удостоверяющая уплату административного сбора;

- загранпаспорта, которые уже имеет гражданин (если таковые есть);

- выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае, если предыдущий паспорт был похищен или утерян во время боевых действий);

анкета, которое заполняется работниками (заявителю нужно только проверить, правильно ли указаны данные).

Для детей список немного отличается:

- Свидетельство о рождении ребенка и его копия;

- Паспорта обоих родителей или законных представителей;

- Квитанция об оплате госпошлины за ребенка.

Шаг 2: Выбор способа подачи документов

Вы можете подать документы на оформление загранпаспорта как лично, так и через официальный сайт Государственной миграционной службы Украины. Электронная очередь значительно упрощает процесс и экономит ваше время.

Шаг 3: Оплата государственной пошлины

Госпошлина за оформление загранпаспорта варьируется в зависимости от срочности и возраста заявителя. Уточнить точную сумму и получить реквизиты для оплаты можно на официальном сайте Государственной миграционной службы или в ее территориальных органах.

Шаг 4: Подача документов и сдача биометрических данных

После подачи документов вам необходимо будет лично посетить Государственную миграционную службу или ее территориальный орган для сдачи биометрических данных — отпечатков пальцев и фотографии.

Шаг 5: Получение готового загранпаспорта

По готовности документа вам будет отправлено уведомление. Получить паспорт можно в том же подразделении ГМС, где проходила подача документов.

Весь процесс оформления загранпаспорта, начиная от сбора документов и заканчивая получением готового паспорта, может занять от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от выбранной вами срочности. Главное — внимательно отнестись к подготовке необходимых бумаг и следовать инструкциям Государственной миграционной службы.

Помните, что загранпаспорт — это не просто документ, а ваша возможность исследовать мир вместе с близкими. Пусть подготовка к путешествиям станет приятным предвкушением новых открытий и ярких впечатлений.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости