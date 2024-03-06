"Шаг за шагом: руководство по оформлению загранпаспорта для детей и взрослых в Украине

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Черновалова Кристина
В погоне за новыми впечатлениями и открытиями загранпаспорт становится вашим верным спутником. Оформление этого документа в Украине для себя и своего ребенка требует внимания к деталям, но при правильном подходе процесс может быть легким и понятным.
Как оформить загранпаспорт для себя и ребенка в Украине
Для начала необходимо собрать все требуемые документы. Взрослым потребуются:
- украинский паспорт (оригинал и две копии);
- идентификационный код (оригинал и ксерокопия);
- квитанция, удостоверяющая уплату административного сбора;
- загранпаспорта, которые уже имеет гражданин (если таковые есть);
- выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае, если предыдущий паспорт был похищен или утерян во время боевых действий);
анкета, которое заполняется работниками (заявителю нужно только проверить, правильно ли указаны данные).
Для детей список немного отличается:
- Свидетельство о рождении ребенка и его копия;
- Паспорта обоих родителей или законных представителей;
- Квитанция об оплате госпошлины за ребенка.
Вы можете подать документы на оформление загранпаспорта как лично, так и через официальный сайт Государственной миграционной службы Украины. Электронная очередь значительно упрощает процесс и экономит ваше время.
Госпошлина за оформление загранпаспорта варьируется в зависимости от срочности и возраста заявителя. Уточнить точную сумму и получить реквизиты для оплаты можно на официальном сайте Государственной миграционной службы или в ее территориальных органах.
После подачи документов вам необходимо будет лично посетить Государственную миграционную службу или ее территориальный орган для сдачи биометрических данных — отпечатков пальцев и фотографии.
По готовности документа вам будет отправлено уведомление. Получить паспорт можно в том же подразделении ГМС, где проходила подача документов.
Весь процесс оформления загранпаспорта, начиная от сбора документов и заканчивая получением готового паспорта, может занять от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от выбранной вами срочности. Главное — внимательно отнестись к подготовке необходимых бумаг и следовать инструкциям Государственной миграционной службы.
Помните, что загранпаспорт — это не просто документ, а ваша возможность исследовать мир вместе с близкими. Пусть подготовка к путешествиям станет приятным предвкушением новых открытий и ярких впечатлений.
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