Сбор грибов: пять незаменимых вещей, которые нужно взять с собой

Сбор грибов – это не только интересное хобби, но и отличный способ провести время на природе. Но для безопасного и приятного грибного похода важно иметь правильное оборудование и знания. Поэтому мы подготовили для вас список из пяти вещей, необходимых для сбора грибов в лесу.

Пять вещей, которые нужно взять на сбор грибов. Фото из открытых источников

Корзина для грибов

Не стоит собирать грибы в полиэтиленовый пакет, ведь грибы в нем начнут преть, потеряют свой вид и начнут быстрее портиться. Лучше всего использовать специальную корзину для грибов, которая обеспечивает приток воздуха со всех сторон. Альтернативой может стать ведро.

Специальный нож для грибов

Грибы можно собирать любым ножом, даже лежащим у вас на кухне. Однако во избежание ненужных травм следует использовать нож с выдвижным лезвием. Также есть специальные ножи для грибов, которые имеют щеточку для быстрой очистки грибов от земли и листьев. Благодаря этому у нас впоследствии меньше работы на дому.

Атлас грибов или приложения к смартфону

Атлас грибов является важной книгой для каждого грибника. Ошибиться может даже опытный грибник. Однако теперь существует множество приложений, которые можно загрузить на телефон и использовать для распознавания съедобных и ядовитых видов грибов. Вы просто наводите камеру на гриб, фотографируете его и ждете результата. Это сделает ваши походы еще более безопасными и интересными.

Заряженный телефон и павербанк

Всегда имейте заряженный телефон. Это позволит вам вызвать помощь и облегчит связь со службами, если вы заблудились. Кроме того, телефон позволит использовать GPS для навигации в неизвестных местах. А павербанк поможет сберечь заряд вашего телефона в течение длительного похода.

Вода и еда

Будьте готовы к длительным прогулкам и возьмите воду и перекус. Они обеспечат вас энергией и сделают ваш сбор грибов более приятным. Восстановите силы во время перерыва, наслаждайтесь природой и собирайте грибы.

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