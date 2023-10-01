Сбор грибов: пять незаменимых вещей, которые нужно взять с собой

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Slava Kot
Сбор грибов – это не только интересное хобби, но и отличный способ провести время на природе. Но для безопасного и приятного грибного похода важно иметь правильное оборудование и знания. Поэтому мы подготовили для вас список из пяти вещей, необходимых для сбора грибов в лесу.
Пять вещей, которые нужно взять на сбор грибов. Фото из открытых источников
Не стоит собирать грибы в полиэтиленовый пакет, ведь грибы в нем начнут преть, потеряют свой вид и начнут быстрее портиться. Лучше всего использовать специальную корзину для грибов, которая обеспечивает приток воздуха со всех сторон. Альтернативой может стать ведро.
Грибы можно собирать любым ножом, даже лежащим у вас на кухне. Однако во избежание ненужных травм следует использовать нож с выдвижным лезвием. Также есть специальные ножи для грибов, которые имеют щеточку для быстрой очистки грибов от земли и листьев. Благодаря этому у нас впоследствии меньше работы на дому.
Атлас грибов является важной книгой для каждого грибника. Ошибиться может даже опытный грибник. Однако теперь существует множество приложений, которые можно загрузить на телефон и использовать для распознавания съедобных и ядовитых видов грибов. Вы просто наводите камеру на гриб, фотографируете его и ждете результата. Это сделает ваши походы еще более безопасными и интересными.
Всегда имейте заряженный телефон. Это позволит вам вызвать помощь и облегчит связь со службами, если вы заблудились. Кроме того, телефон позволит использовать GPS для навигации в неизвестных местах. А павербанк поможет сберечь заряд вашего телефона в течение длительного похода.
Будьте готовы к длительным прогулкам и возьмите воду и перекус. Они обеспечат вас энергией и сделают ваш сбор грибов более приятным. Восстановите силы во время перерыва, наслаждайтесь природой и собирайте грибы.
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