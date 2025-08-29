logo

Полезные советы Самый популярный режим стирки вредит здоровью и стиральной машине: в чем причины
Самый популярный режим стирки вредит здоровью и стиральной машине: в чем причины

Какую температуру нужно выбрать для качественной стирки

29 августа 2025, 09:56
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Самый распространенный режим стирки — при температуре 40°C. Объяснения популярности просты – при такой температуре меньше повреждается ткань, а сам режим экономичен. Однако проблема в том, что такой режим может негативно отразиться как на здоровье, так и на стиральной машине.

Режим стирки. Иллюстративное фото

Эксперты, как пишет издание "Радио трек", называют причины, почему следует отказаться от стирки при температуре 40°C:

  • не уничтожаются бактерии – температуры в 40°C недостаточно для полного уничтожения бактерий, пылевых клещей и грибков. Особенно это важно при стирке постельного белья, полотенец, детской одежды. Для гигиенической чистоты лучше использовать 60°C или более,

  • плохо удаляет жир и стойкие пятна – значительные загрязнения, такие как жирные пятна, косметика, дезодоранты или следы пищи, при 40°C часто не выпирается полностью,

  • неприятный запах в стиральной машине – стирка на низких температурах не убивает бактерии в самой стиральной машине. Со временем это приводит к появлению грибка, плесени и неприятного запаха,

  • риск порчи одежды – некоторые ткани, особенно синтетика, при регулярной стирке на 40°C начинают терять форму или цвет. Нежные вещи следует стирать при 30°C.

Какую температуру выбирать при стирке:

  • постель и полотенца — стирать при 60°C,

  • детские принадлежности, нижнее белье — по меньшей мере при 50-60°C,

  • для одежды без серьезных загрязнений — 30°C и качественное стиральное средство.

Так что не стоит стирать все вещи при 40°C. Следует внимательно читать ярлыки и подбирать температуру в зависимости от типа ткани и степени загрязнения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как правильно стирать носки и почему их нужно гладить.




Источник: https://radiotrek.rv.ua/news/vi-znali-chomu-ne-varto-prati-pri-temperaturi-40-gradusiv_349750.html
