Самый популярный режим стирки вредит здоровью и стиральной машине: в чем причины

Самый распространенный режим стирки — при температуре 40°C. Объяснения популярности просты – при такой температуре меньше повреждается ткань, а сам режим экономичен. Однако проблема в том, что такой режим может негативно отразиться как на здоровье, так и на стиральной машине.

Эксперты, как пишет издание "Радио трек", называют причины, почему следует отказаться от стирки при температуре 40°C:

не уничтожаются бактерии – температуры в 40°C недостаточно для полного уничтожения бактерий, пылевых клещей и грибков. Особенно это важно при стирке постельного белья, полотенец, детской одежды. Для гигиенической чистоты лучше использовать 60°C или более,

плохо удаляет жир и стойкие пятна – значительные загрязнения, такие как жирные пятна, косметика, дезодоранты или следы пищи, при 40°C часто не выпирается полностью,

неприятный запах в стиральной машине – стирка на низких температурах не убивает бактерии в самой стиральной машине. Со временем это приводит к появлению грибка, плесени и неприятного запаха,

риск порчи одежды – некоторые ткани, особенно синтетика, при регулярной стирке на 40°C начинают терять форму или цвет. Нежные вещи следует стирать при 30°C.

Какую температуру выбирать при стирке:

постель и полотенца — стирать при 60°C,

детские принадлежности, нижнее белье — по меньшей мере при 50-60°C,

для одежды без серьезных загрязнений — 30°C и качественное стиральное средство.

Так что не стоит стирать все вещи при 40°C. Следует внимательно читать ярлыки и подбирать температуру в зависимости от типа ткани и степени загрязнения.

