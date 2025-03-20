Самый магический день года: что нельзя делать 20 марта

Этот день издавна считался магическим, наполненным особой энергией обновления и гармонии. Наши предки верили, что соблюдение определенных запретов в этот день может повлиять на благополучие и счастье в течение всего года.

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Что нельзя делать в день весеннего равноденствия

Ссориться и проявлять отрицательные эмоции. В этот день важно сохранять внутреннюю гармонию и избегать конфликтов. Считается, что ссоры могут нарушить энергетический баланс и привести к неурядицам в будущем. Лениться и отказывать в помощи. Проведение дня в бездействии или отказ помочь нуждающимся могут негативно повлиять на вашу жизнь. Активность и добрые поступки способствуют привлечению положительной энергии. Одалживать или брать деньги взаймы. Финансовые операции в этот день нежелательны, поскольку могут привести к продолжительным финансовым трудностям. Выходить на улицу после заката без освещения. Наши предки верили, что темные силы активизируются после заката в день равноденствия, поэтому рекомендовали иметь при себе источник света, чтобы защититься от негативного воздействия. Оставлять дом в беспорядке. Беспорядок в доме в этот день считался магнитом для отрицательной энергии. Рекомендуется провести генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей и очистить пространство для новой, положительной энергии.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что весеннее равноденствие — это отличный случай настроиться на гармонию с собой и миром, открыться для новых возможностей и впустить в жизнь положительные изменения. Весеннее равноденствие считается мощным временем для предсказаний и гаданий. Три популярных способа узнать будущее в этот особый день – по ссылке.