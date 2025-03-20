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Самая распространенная ошибка садоводов: почему не стоит обрезать малину весной

Весенняя обрезка может повредить молодые почки, что отрицательно сказывается на формировании цветочных веточек.

сегодня, 11:56
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Клименко Елена

Обрезка малины – это важный этап ухода, стимулирующий рост новых побегов и повышающий урожайность. Однако очень важно знать, когда именно следует проводить эту процедуру, ведь неправильное время может нанести вред растению. Поэтому важно понимать, почему весенняя обрезка малины не лучший выбор.

Самая распространенная ошибка садоводов: почему не стоит обрезать малину весной

Фото: из открытых источников

Почему весенняя обрезка малины может быть опасна?

Основной урожай традиционных сортов малины дают двухлетние побеги, которые после плодоношения следует обрезать. Кроме того, обрезка помогает бороться с болезнями и вредителями, которые могут зимовать на старых ветвях. Без обрезки малина тратит энергию на лишние побеги, что ослабляет растение.

Многие садоводы считают, что обрезка весной улучшает рост малины, однако это может привести к негативным последствиям.

Обрезка весной нарушает естественный цикл развития растения, поскольку после срезки ветки начинают активно выпускать новые побеги, вместо того чтобы направить энергию на формирование урожая. Это уменьшает количество ягод и создает условия проникновения инфекций через свежие срезы.

Кроме того, весенняя обрезка может повредить молодые почки, что отрицательно сказывается на формировании цветочных веточек. Резкие перепады температуры могут привести к тому, что срезы заживают долго, делая растение уязвимым к грибковым заболеваниям. Именно поэтому опытные садоводы рекомендуют производить обрезку в другое время года.

Когда лучше обрезать малину?

Самый оптимальный период для обрезки малины – это осень, когда растение завершило активную фазу роста. Это позволяет удалить старые побеги, которые больше не принесут урожая, и подготовить куст к зиме.

Обрезку обычно производят после сбора последних ягод, в сентябре или октябре, в зависимости от климатических условий. Осенняя обрезка помогает уменьшить количество вредителей, которые остаются зимовать на растении.

Также правильная подготовка кустов к холоду позволяет растению активно развиваться весной, не тратя энергии на восстановление после обрезки. Благодаря осенней обрезке малина лучше адаптируется к следующему сезону и дает стабильный урожай.

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