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Ретроградный Меркурий в марте 2025 года: чего важно избегать

Ретроградный Меркурий продлится три недели

сегодня, 21:03
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Амбарцумян Анна

В марте 2025 года нас ждет период ретроградного Меркурия — астрономического явления, которое часто ассоциируется с непредсказуемыми событиями и изменениями в повседневной жизни. Это время считается неблагоприятным для принятия важных решений и начала новых проектов. Давайте рассмотрим, когда произойдет ретроградный Меркурий в марте 2025 года и какие действия следует ограничить в этот период.

Ретроградный Меркурий в марте 2025 года: чего важно избегать

Фото из открытых источников

Когда начинается ретроградный Меркурий в марте 2025 года

Ретроградный Меркурий – это период, когда планета Меркурий кажется движущейся в обратном направлении относительно Земли. В 2025 году этот период продлится с 15 марта по 7 апреля. Это означает, что влияние ретроградного Меркурия будет ощутимо в течение почти трех недель.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия

Астрологи рекомендуют в период ретроградного Меркурия быть особенно осторожными и избегать определенных действий, которые могут привести к нежелательным последствиям. Вот основные из них:

  1. Не подписывайте важные контракты и соглашения: В настоящее время растет риск недоразумений и ошибок в документации. Лучше отложить подписание важных бумаг до завершения ретроградного периода.

  2. Избегайте крупных покупок, особенно техники: Покупка электроники, автомобилей или другого технического оборудования может привести к сбоям или дефектам. Приобретенные вещи могут быстро выходить из строя, а возврат или обмен могут стать проблематичными.

  3. Не начинайте новые проекты или бизнес: Начало новых инициатив в этот период может оказаться нестабильным, с задержками и непредвиденными трудностями. Лучше сфокусироваться на завершении уже начатых дел.

  4. Избегайте дальних поездок: Планирование и совершение дальних поездок могут сопровождаться задержками, отменами или другими непредвиденными обстоятельствами.

  5. Не меняйте место жительства или работы: Изменения в карьере или месте жительства во время ретроградного Меркурия могут быть нестабильными и привести к непредвиденным трудностям.

  6. Избегайте хирургических вмешательств: Если это возможно, отложите плановые операции на период после завершения ретроградного Меркурия во избежание осложнений.

  7. Не давайте важных обещаний: В настоящее время растет вероятность того, что обещания могут быть невыполнены или неправильно поняты.

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