Развиваем мелкую моторику и воображение: поделки с детьми 5-7 лет

Каждый родитель стремится обеспечить своему ребенку не только развлечение, но и развитие. Поделки с детьми в возрасте 5-7 лет не только помогут развить мелкую моторику, воображение и творческие способности вашего ребенка, но и станут отличным способом проведения семейного досуга. Рассмотрим три простых, но увлекательных варианта поделок, которые можно создать вместе с ребенком.

Как развить мелкую моторику у ребенка 7 лет?

1. Магическая бутылка спокойствия

Материалы:

- Пластиковая бутылка с крышкой

- Блестки, мелкие фигурки, бусины

- Глицерин или масло

- Вода

- Пищевой краситель

Инструкция:

1. Заполните бутылку на 2/3 водой.

2. Добавьте пищевой краситель и хорошо перемешайте.

3. Всыпьте блестки, бусины и мелкие фигурки.

4. Добавьте глицерин или масло до заполнения бутылки на 90%.

5. Закрутите крышку и заклейте клеем для надежности.

6. Встряхните бутылку и наблюдайте, как медленно опускаются блестки.

Эта поделка не только развивает воображение, но и способствует релаксации ребенка, привлекая его внимание к медленному движению блесток.





2. Соленое тесто для творчества

Материалы:

- 2 стакана муки

- 1 стакан соли

- 3/4 стакана воды

- Пищевые красители

Инструкция:

1. Смешайте муку и соль в большой миске.

2. Постепенно добавляйте воду, пока тесто не начнет отставать от стенок миски.

3. Добавьте пищевой краситель для цвета.

4. Разделите тесто на части и лепите фигурки.

5. Выпекайте фигурки в духовке при 100°C в течение 1-2 часов.

Фигурки из соленого теста можно использовать как украшения или подарки близким. Это занятие не только увлекательно, но и развивает творческие способности и мелкую моторику.





3. Картина из природных материалов

Материалы:

- Картон или плотная бумага

- Природные материалы (листья, ветки, цветы, семена)

- Клей ПВА

- Краски (по желанию)

Инструкция:

1. Совершите прогулку на природе с вашим ребенком, во время которой соберите различные природные материалы. Это могут быть осенние листья, ветки, семена, цветы и даже камни.

2. Подготовьте рабочее место, застелите его газетами или пленкой, чтобы избежать загрязнения.

3. Расположите собранные материалы на картоне или плотной бумаге, создавая уникальный узор или композицию. Это может быть абстрактная композиция или что-то конкретное, например, пейзаж или животное.

4. После того как вы определитесь с расположением элементов, аккуратно приклейте их к основе с помощью клея ПВА.

5. Дайте поделке хорошо высохнуть. По желанию можно добавить элементы рисунка красками, например, нарисовать фон или детали, которые дополнят вашу композицию.





Картина из природных материалов не только станет украшением интерьера, но и напомнит о приятных моментах, проведенных вместе на свежем воздухе. Такая активность развивает эстетическое восприятие и учит ребенка наблюдать за красотой природы.

Создание поделок вместе с ребенком – это не только возможность провести время с пользой, но и способ развития ряда важных навыков. Такие занятия способствуют укреплению семейных связей, развитию мелкой моторики, воображения, творческих и когнитивных способностей ребенка. Кроме того, выполнение подобных заданий учит детей терпению, внимательности и способности доводить начатое дело до конца.