Расти капуста большая и сочная: как не допустить заражения и справиться с проблемой вредителей

Капуста — одна из самых популярных овощных культур, выращиваемых на огородах и на фермах по всему миру. Однако, как и другие растения, капуста подвержена нападению различных вредителей, которые могут существенно снизить урожайность и качество овощей.

Капуста на поле. Фото: pexels

В этой статье рассмотрим основных вредителей капусты, их описание и методы борьбы с ними.







Основные вредители капусты

Капустная белянка (Pieris brassicae)

Описание: это бабочка с белыми крыльями, имеющая черные пятна. Личинки (гусеницы) желто-зеленые с черными точками.

Повреждения: гусеницы объедают листья, оставляя лишь жилки, что приводит к замедлению роста растений и снижению урожайности.

Лечение: использование биологических инсектицидов, таких как бактериальные препараты на основе Bacillus thuringiensis, помогает эффективно бороться с гусеницами. Также можно применять химические инсектициды (например, пиретроиды), соблюдая инструкции по применению.





Капустная моль (Plutella xylostella)

Описание: мелкая бабочка с узкими серыми крыльями. Личинки светло-зеленые, покрытые редкими волосками.

Повреждения: личинки объедают листья и делают в них минные ходы, что приводит к снижению фотосинтеза и ухудшению качества головок капусты.

Лечение: эффективны биопрепараты на основе энтомопатогенных нематод и грибов. Также применяются химические инсектициды, такие как неоникотиноиды и инсектициды на основе спиротетрама.





Крестоцветные блошки (Phyllotreta spp.)

Описание: небольшие блестящие жуки черного или сине-черного цвета, часто с металлическим отблеском.

Повреждения: жуки прогрызают маленькие отверстия в листьях, особенно на молодых растениях, что может привести к их гибели.

Лечение: мульчирование почвы и укрытие растений агроволокном помогает предотвратить нападение блошек. При необходимости можно использовать инсектициды, такие как пиретроиды или неоникотиноиды.





Капустная муха (Delia radicum)

Описание: муха напоминает обычную домашнюю, но немного мельче. Личинки белые, без ног.

Повреждения: личинки повреждают корни растений, что вызывает их увядание и гибель.

Лечение: эффективны почвенные инсектициды и обработка почвы до посадки растений. Использование агроволокна также помогает предотвратить откладку яиц мухой.





Тля (Brevicoryne brassicae)

Описание: мелкие насекомые зеленого или серо-зеленого цвета, образующие колонии на нижней стороне листьев.

Повреждения: высасывают сок из листьев, что приводит к их скручиванию, пожелтению и замедлению роста растений.

Лечение: эффективны инсектицидные мыла и масла, а также биологические препараты на основе энтомопатогенных грибов. При сильном заражении применяют системные инсектициды.









Общие рекомендации по профилактике

и борьбе с вредителями капусты

Чередование культур помогает снизить численность вредителей, так как многие из них специализированы на определенных растениях. Используйте агроволокно. Оно защищает растения от насекомых-вредителей.

Важно регулярно проверять растения на наличие вредителей и повреждений, чтобы своевременно принять меры. Привлечение естественных врагов вредителей, таких как божьи коровки и наездники, помогает снизить их численность. Применение инсектицидов должно быть последним шагом и использоваться только при сильных заражениях. Важно соблюдать инструкции по применению и не превышать рекомендуемые дозировки.

Используя комплексный подход к борьбе с вредителями, можно существенно уменьшить ущерб, наносимый капустным посадкам, и обеспечить получение высокого и качественного урожая.