Расти капуста большая и сочная: как не допустить заражения и справиться с проблемой вредителей

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Капуста — одна из самых популярных овощных культур, выращиваемых на огородах и на фермах по всему миру. Однако, как и другие растения, капуста подвержена нападению различных вредителей, которые могут существенно снизить урожайность и качество овощей.
Капуста на поле. Фото: pexels
В этой статье рассмотрим основных вредителей капусты, их описание и методы борьбы с ними.
Капустная белянка (Pieris brassicae)
Описание: это бабочка с белыми крыльями, имеющая черные пятна. Личинки (гусеницы) желто-зеленые с черными точками.
Повреждения: гусеницы объедают листья, оставляя лишь жилки, что приводит к замедлению роста растений и снижению урожайности.
Лечение: использование биологических инсектицидов, таких как бактериальные препараты на основе Bacillus thuringiensis, помогает эффективно бороться с гусеницами. Также можно применять химические инсектициды (например, пиретроиды), соблюдая инструкции по применению.
Капустная моль (Plutella xylostella)
Описание: мелкая бабочка с узкими серыми крыльями. Личинки светло-зеленые, покрытые редкими волосками.
Повреждения: личинки объедают листья и делают в них минные ходы, что приводит к снижению фотосинтеза и ухудшению качества головок капусты.
Лечение: эффективны биопрепараты на основе энтомопатогенных нематод и грибов. Также применяются химические инсектициды, такие как неоникотиноиды и инсектициды на основе спиротетрама.
Крестоцветные блошки (Phyllotreta spp.)
Описание: небольшие блестящие жуки черного или сине-черного цвета, часто с металлическим отблеском.
Повреждения: жуки прогрызают маленькие отверстия в листьях, особенно на молодых растениях, что может привести к их гибели.
Лечение: мульчирование почвы и укрытие растений агроволокном помогает предотвратить нападение блошек. При необходимости можно использовать инсектициды, такие как пиретроиды или неоникотиноиды.
Капустная муха (Delia radicum)
Описание: муха напоминает обычную домашнюю, но немного мельче. Личинки белые, без ног.
Повреждения: личинки повреждают корни растений, что вызывает их увядание и гибель.
Лечение: эффективны почвенные инсектициды и обработка почвы до посадки растений. Использование агроволокна также помогает предотвратить откладку яиц мухой.
Тля (Brevicoryne brassicae)
Описание: мелкие насекомые зеленого или серо-зеленого цвета, образующие колонии на нижней стороне листьев.
Повреждения: высасывают сок из листьев, что приводит к их скручиванию, пожелтению и замедлению роста растений.
Лечение: эффективны инсектицидные мыла и масла, а также биологические препараты на основе энтомопатогенных грибов. При сильном заражении применяют системные инсектициды.
Чередование культур помогает снизить численность вредителей, так как многие из них специализированы на определенных растениях. Используйте агроволокно. Оно защищает растения от насекомых-вредителей.
Важно регулярно проверять растения на наличие вредителей и повреждений, чтобы своевременно принять меры. Привлечение естественных врагов вредителей, таких как божьи коровки и наездники, помогает снизить их численность. Применение инсектицидов должно быть последним шагом и использоваться только при сильных заражениях. Важно соблюдать инструкции по применению и не превышать рекомендуемые дозировки.
Используя комплексный подход к борьбе с вредителями, можно существенно уменьшить ущерб, наносимый капустным посадкам, и обеспечить получение высокого и качественного урожая.
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