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Растения-вампиры: какие комнатные цветы забирают энергию жильцов дома

Какие комнатные цветы забирают энергию хозяев

сегодня, 06:20
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Кречмаровская Наталия

Комнатные растения часто используются для украшения интерьера и улучшения качества воздуха в помещении. Однако некоторые из них могут оказать негативное влияние на энергетику хозяев. Портал "Комментарии" сообщает, какие комнатные цветы могут забирать энергию у своих владельцев.

Растения-вампиры: какие комнатные цветы забирают энергию жильцов дома

Иллюстративное фото

Согласно принципам фэн-шуй, растения с острыми листьями, такие как кактусы, могут создавать отрицательную энергию в помещении. Это явление называется "ша ци" — атакующая энергия. Острые концы листьев или колючки могут вызвать чувство тревоги и дискомфорта, что негативно влияет на общий энергетический баланс дома.

Плющ является популярнейшим комнатным растением благодаря своей способности очищать воздух. Однако некоторые источники утверждают, что это растение может поглощать энергию хозяев. Плющ ассоциируется с энергией, "высасывающей" жизненные силы, особенно если он расположен в спальне или других местах отдыха.

Монстера, известная своими крупными рассеченными листьями, также может оказать негативное влияние на энергетику помещения. Считается, что это растение может создавать ощущение хаоса и беспорядка из-за больших размеров и разветвленной структуры. Это может приводить к ощущению усталости и истощению у хозяев.

Фикус, или плакучая смоковница, является еще одним растением, которое может негативно влиять на энергетику помещения. Считается, что это растение может вызвать чувство тревоги и стресса из-за больших размеров и способности быстро расти. Кроме того, фикус может выделять аллергены, что может негативно влиять на здоровье и энергию хозяев.

Папоротники часто используются для декора благодаря своим пышным зеленым листьям. Однако некоторые источники утверждают, что эти растения могут поглощать энергию из окружающей среды. Папоротники нуждаются в высокой влажности и частом поливе, что может создавать дополнительный стресс для хозяев, которые не всегда могут обеспечить необходимые условия для их роста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как обнаружить негативную энергию в доме.



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