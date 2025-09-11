logo

Пять вещей, которые делают дом "вонючим"
Пять вещей, которые делают дом "вонючим"

Предметы в доме, создающие неприятный запах

11 сентября 2025, 15:55
Автор:
Кречмаровская Наталия

Неприятный запах в доме может огорчить хозяев и ухудшить впечатление гостей. Специалисты по уборке назвали 5 вещей, которые делают дом зловонным.

Предметы в доме, создающие неприятный запах

Вонь. Иллюстративное фото

Среди главных факторов неприятного запаха в доме, как пишет издание Еxpress, называют:

Обувь у двери – чаще полка для обуви находится у двери. Обувь, которую носят постоянно, имеет неприятный запах пота. Также неприятный запах от обуви может появиться, если носить под дождем и не высушить. Чтобы устранить неприятный запах от обуви, следует использовать спрей и каждый раз опрыскивать обувь после того, как ее сняли.

Коврики в ванной – они помогают высушить ноги, не поскользнуться после ванны или душа. С одной стороны – это удобный аксессуар, с другой – волокна могут удерживать влагу, которая в конечном счете может привести к появлению плесени, из-за чего возникает влажный и затхлый запах. Специалисты по уборке советуют такие коврики чаще стирать, старые – выбрасывать. К тому же хорошей альтернативой могут стать каменные коврики, ведь они не впитывают влагу.

Лежанки для собак - они могут долго держать неприятный и специфический запах "мокрой собаки". Лежанки для собак следует чаще стирать, а лучше приобрести такие, с которых можно снять ткань и постирать отдельно.

Мусорные баки - мусор на кухне может стать главным источником неприятных запахов. "Пахнуть" могут не только отходы, но и разлитые соусы. Предупредить появление неприятного запаха можно поместив ватный диск с несколькими каплями эфирного масла на дно мусорного бака перед тем, как положить туда мусорный пакет.

Обивка кресел, диванов и стульев – ткань долго удерживает разные запахи, особенно на кухне. Следует выбирать обеденные стулья из других материалов, таких как дерево, и, по возможности, использовать стиральные чехлы из ткани.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно делать, чтобы орхидеи осенью пышно цвели.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/property/2106272/cleaner-house-smelly-items
