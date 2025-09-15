Пять пятен, для выведения которых нельзя использовать горячую воду

Большинство считает, чтобы вывести пятна, нужно применять горячую воду. Однако некоторые типы загрязнения от горячей воды могут оказаться более устойчивыми.

Пятно. Иллюстративное фото

Горячая вода может помочь растворить моющие средства, уничтожить бактерии и сделать ткани чище, она не всегда самый лучший вариант для одежды с пятнами, пишет издание Express. Чтобы избежать неприятностей со стиркой, следует помнить, какие пятна никогда не следует обрабатывать горячей водой.

Белковые пятна – кровь, пот, молочные продукты, яйца, грудное молоко и мясной сок. Горячая вода может привести к их связыванию с тканью, что затруднит их удаление.

Пятна от травы и растений. Трава, грязь и почва под действием тепла ведут себя как белковые пятна. Холодная вода помогает предотвратить распространение пятна. Если нужно отстирать грязь, то она сначала должна высохнуть, остатки удалить щеткой, а потом уже стирать.

Чернила и краски. Чернила и краски на масле могут растекаться под воздействием горячей воды. Их следует смыть холодной водой с тыльной стороны ткани, чтобы вытолкнуть пигмент и избежать растекания.

Вино и напитки с танинами. Красное вино и чай, как известно, трудно удалить, а тепло задерживает природные танины, что еще больше усложняет очищение пятен.

Пятна от фруктов. Такие продукты как помидоры и ягоды содержат натуральные красители, которые горячая вода может навсегда закрепиться на ткани. Лучше всего подойдут холодная вода и мягкие пятновыводители, такие как уксус или моющее средство для посуды.

Вывести эти пятна поможет холодное полоскание и мягкое моющее пятнистое средство.

