Простой трюк: 2 ложки в воду помогут полу сиять без пыли неделю

Мытье полов – это обязательная, но достаточно трудоемкая часть ежедневного ухода. Однако, опытные хозяйки нашли способ снизить частоту уборки, при этом сохраняя пол чистой надолго. И для этого не понадобятся дорогие средства – все необходимое для идеальной чистоты можно найти в каждом доме.

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Что использовать для мытья полов, чтобы он оставался чистым

Для того чтобы пол выглядел безупречно, к воде для мытья следует добавлять натуральные средства для дезинфекции.

Уксус. Этот раствор идеально подходит для плитки, линолеума и виниловых полов. Добавьте один стакан яблочного уксуса в ведро с водой – это поможет эффективно очистить любые загрязнения, устранить пыль, придать полу глянцевый блеск и провести дезинфекцию.

Соль. Чтобы сделать пол чистым и свежим, растворите столовую ложку поваренной соли в 8 литрах воды и промойте пол этим раствором. Это особенно хорошо подходит для домов, где есть маленькие дети или люди, страдающие аллергией или астмой, поскольку этот метод не наносит вред здоровью и дольше поддерживает чистоту.

Эфирные масла. Они не только дезинфицируют поверхность, но и оставляют приятный запах дома. Для этого добавьте 10 капель эфирного масла, которое вам нравится, в воду. Этот способ подходит для хоть какого напольного покрытия.

Как обеспечить длительный эффект чистоты

Чтобы пол оставался чистым как можно дольше, его можно обработать специальным средством, препятствующим оседанию пыли. Для этого смешайте в стакане воды 2 столовых ложки растительного масла, 2 ложки уксуса и 3 капли эфирного масла. Хорошо перемешайте и перелейте смесь в бутылку с пульверизатором. Опрыскать им пол, а затем вытрите его досуха. Эта процедура позволит сохранить пол чистым и блестящим в течение недели.

Портал "Комментарии" писал, что шторы выполняют важную функцию в интерьере, добавляя комнате уюта и стиля. Однако без надлежащего ухода ткань быстро накапливает пыль, аллергены и неприятные запахи, что может создать ощущение несоответствия.