Прорастить морковь очень просто: как здесь помогут старые джинсы

Даже опытные садоводы иногда не могут понять, почему морковь не взошла или выросла очень маленькой. Причиной может быть все от качества семян и полива до состава почвы. У каждого есть свой метод выращивания, работающий для него.

Фото: из открытых источников

Один из таких способов предлагает садовница 5mingardener, назвав его "методом для ленивых". Этот необычный, но эффективный метод поможет снабдить морковь необходимой влагой.

После посадки моркови нужно регулярно поливать почву в течение 10-14 дней, особенно если земля очень сухая. Чтобы не бегать постоянно с воронкой, садовница предложила интересный вариант – использовать старые джинсы. Они будут хранить влагу, которая поможет семенам получать необходимую влагу без частых поливов.

Как это работает:

· Отрежьте штанины от старых джинсов и разрежьте их по шву с одной стороны.

· Посадите морковь как обычно, хорошо полив землю, чтобы она была насыщена влагой, затем засыпьте семена.

· Немного уплотните почву, где будут лежать семена.

· Уложите сверху мокрые джинсы, чтобы из них текла вода.

· Для лучшего результата можно дополнительно полить джинсы водой.

· Через 10 дней поднимите джинсы, чтобы проверить, как взошла морковь.

· Совет: если в погоде отсутствует дождь и погода слишком жаркая, иногда можно добавлять воды в джинсы.

Если нет старых джинсов, можно воспользоваться полотенцем или другим материалом, который не жалко потом выбросить.

С таким методом количество всходов значительно увеличится, и ваша морковь будет расти здоровой и крепкой. Поэтому вполне возможно, что на вашем огороде появится большая морковка, как в мультике.

"Комментарии" уже писали, что морковь – один из самых распространенных овощей в рационе украинцев. Она богата витаминами, микроэлементами, клетчаткой и антиоксидантами, что делает ее полезной для зрения, кожи, иммунитета и пищеварения.