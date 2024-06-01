Прогноз погоды на июнь: чего ожидать с первого месяца лета

На этой неделе Украина ожидает настоящую карусель погодных условий, которая начнется с жаркого солнца и закончится дождями. По данным Укргидрометцентра, уже в это воскресенье, 2 мая, по всей стране прогнозируется переменная облачность, но без существенных осадков, что создаст условия для временного теплового комфорта.

Синоптики рассказали о погоде в июне

Жара придет не одна

Синоптики предупреждают: теплая погода не принесет покоя. Несмотря на то, что дневные температуры будут колебаться от 26 до 31°С, днем в большинстве регионов возможны грозы, местами с градом и шквалами ветра до 20 м/с. В частности, в Киевской области утро начнется с дождя, который вскоре перейдет в грозу, хотя к вечеру осадки должны прекратиться.

Традиции и прогнозы: народные приметы говорят свое

Не только современные метеорологические инструменты, но и древние приметы дают понять, что нас ждет. Да, если вы заметили агрессивных пчел или много шишек на елях, будьте готовы к переменам. Они обещают дождливую погоду и хороший урожай огурцов соответственно.

Дальнее пылевое облако приближается

Последние дни недели могут принести не только воду, но и пыль. Согласно прогнозам, 27-28 мая Украину ожидает поступление пыли из пустынь Средней Азии, что может привести к помутнению неба и снижению видимости. Не исключено, что идущие дожди будут "грязными" из-за этих частиц.

Это перемещение атмосферных фронтов не только повлияет на повседневную жизнь граждан, но может стать важным фактором для аграриев и всех, кто планирует свои выходные на природе. Будьте подготовлены и следите за обновлением погоды, чтобы ваши планы не были испорчены неожиданностями от природы.