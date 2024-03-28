Принесут много денег: за сколько можно продать старые украинские монеты

В мире коллекционирования монет, некоторые экземпляры старых копеек, выпущенных на территории Украины в разные исторические периоды, обрели статус настоящих антикварных сокровищ. Их стоимость может достигать и превышать тысячи гривен, делая их объектом охоты для коллекционеров и инвесторов. Эта тенденция объясняется не только редкостью и исторической значимостью данных монет, но и растущим интересом к нумизматике как хобби и способу вложения средств.

Старые копейки стоят тысячи гривен

Среди наиболее ценных экземпляров можно выделить монеты времён Киевской Руси, Польского королевства, а также выпуски времен Украинской Народной Республики. Например, копейки и полушки 17-18 веков сегодня являются желанным приобретением для многих коллекционеров. Цена на такие монеты варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в зависимости от их истории и состояния.

1. Полушка 1659 года — одна из самых редких монет времен Гетманщины. Выпущенная в период правления Богдана Хмельницкого, эта монета является историческим символом украинской государственности и независимости. Цена такой монеты на аукционах может достигать 5,000-10,000 гривен, в зависимости от состояния и исторической значимости.





2. Денга 1730 года — выпущенная во времена правления Петра I, эта монета интересна не только своей историей, но и особенностями дизайна. Ценность таких монет на современном рынке может варьироваться от 2,000 до 5,000 гривен.





3. 5 копеек 1911 года — выпущенные в последние годы Российской империи, эти монеты пользуются спросом у коллекционеров благодаря своей доступности и разнообразию выпусков. Цена на такие экземпляры может начинаться от 1,000 гривен и значительно увеличиваться в зависимости от сохранности и редкости.





4. 1 копейка 1921 года — монета, выпущенная Украинской Советской Социалистической Республикой, представляет собой значимый исторический период. Такие монеты на аукционах могут стоить от 3,000 до 8,000 гривен, в зависимости от их состояния.





5.1 копейка 1802 года "Александр I" — эти монеты примечательны тем, что были выпущены в начале 19 века, в период правления Александра I, эпоху значительных политических и социальных изменений в империи. Цена на такие монеты может варьироваться от 1,500 до 5,000 гривен.





Цены на старинные монеты очень разнообразны и зависят от множества факторов, включая историческую значимость, редкость, состояние и спрос на рынке коллекционных монет. Указанные цены являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от текущего состояния рынка нумизматики. Коллекционирование старинных копеек — это не только увлекательное хобби, но и возможность вложения средств, требующая глубоких знаний и понимания истории.

Кроме того, о времена, когда инвестиции в цифровые активы и акции кажутся нормой, неожиданным источником дохода могут стать старые монеты. Среди них особое место занимают монеты времен Советского Союза, многие из которых сегодня стоят целое состояние. Разберемся, какие монеты СССР могут принести тысячи гривен прибыли и где их можно продать.