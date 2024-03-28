logo

BTC/USD

70778.15

ETH/USD

3586.79

LTC/USD

94.90

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Принесут много денег: за сколько можно продать старые украинские монеты
commentss НОВОСТИ Все новости

Принесут много денег: за сколько можно продать старые украинские монеты

Украинцы могут продать 1 грн за хорошие деньги

сегодня, 15:30
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В мире коллекционирования монет, некоторые экземпляры старых копеек, выпущенных на территории Украины в разные исторические периоды, обрели статус настоящих антикварных сокровищ. Их стоимость может достигать и превышать тысячи гривен, делая их объектом охоты для коллекционеров и инвесторов. Эта тенденция объясняется не только редкостью и исторической значимостью данных монет, но и растущим интересом к нумизматике как хобби и способу вложения средств.

Принесут много денег: за сколько можно продать старые украинские монеты

Старые копейки стоят тысячи гривен

Среди наиболее ценных экземпляров можно выделить монеты времён Киевской Руси, Польского королевства, а также выпуски времен Украинской Народной Республики. Например, копейки и полушки 17-18 веков сегодня являются желанным приобретением для многих коллекционеров. Цена на такие монеты варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в зависимости от их истории и состояния. 

1. Полушка 1659 года — одна из самых редких монет времен Гетманщины. Выпущенная в период правления Богдана Хмельницкого, эта монета является историческим символом украинской государственности и независимости. Цена такой монеты на аукционах может достигать 5,000-10,000 гривен, в зависимости от состояния и исторической значимости.

Принесут много денег: за сколько можно продать старые украинские монеты - фото 2

2. Денга 1730 года — выпущенная во времена правления Петра I, эта монета интересна не только своей историей, но и особенностями дизайна. Ценность таких монет на современном рынке может варьироваться от 2,000 до 5,000 гривен.

Принесут много денег: за сколько можно продать старые украинские монеты - фото 3

3. 5 копеек 1911 года — выпущенные в последние годы Российской империи, эти монеты пользуются спросом у коллекционеров благодаря своей доступности и разнообразию выпусков. Цена на такие экземпляры может начинаться от 1,000 гривен и значительно увеличиваться в зависимости от сохранности и редкости.

Принесут много денег: за сколько можно продать старые украинские монеты - фото 4

4. 1 копейка 1921 года — монета, выпущенная Украинской Советской Социалистической Республикой, представляет собой значимый исторический период. Такие монеты на аукционах могут стоить от 3,000 до 8,000 гривен, в зависимости от их состояния.

Принесут много денег: за сколько можно продать старые украинские монеты - фото 5

5.1 копейка 1802 года "Александр I" — эти монеты примечательны тем, что были выпущены в начале 19 века, в период правления Александра I, эпоху значительных политических и социальных изменений в империи. Цена на такие монеты может варьироваться от 1,500 до 5,000 гривен. 

Принесут много денег: за сколько можно продать старые украинские монеты - фото 6

Цены на старинные монеты очень разнообразны и зависят от множества факторов, включая историческую значимость, редкость, состояние и спрос на рынке коллекционных монет. Указанные цены являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от текущего состояния рынка нумизматики. Коллекционирование старинных копеек — это не только увлекательное хобби, но и возможность вложения средств, требующая глубоких знаний и понимания истории.

Кроме того, о времена, когда инвестиции в цифровые активы и акции кажутся нормой, неожиданным источником дохода могут стать старые монеты. Среди них особое место занимают монеты времен Советского Союза, многие из которых сегодня стоят целое состояние. Разберемся, какие монеты СССР могут принести тысячи гривен прибыли и где их можно продать.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости