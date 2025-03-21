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При каких условиях лучше сажать картошку

Посадка картофеля: когда и как правильно это делать

сегодня, 08:17
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Автор:
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Недилько Ксения

Картофель – одна из самых популярных культур, которую выращивают во многих регионах. Чтобы получить высокий урожай, важно правильно выбрать время посадки, подготовить почву и учесть необходимые условия для роста.

При каких условиях лучше сажать картошку

Когда садить картошку

Оптимальное время для посадки

Температура почвы

Картофель хорошо развивается при температуре почвы не менее 7-10 ° C на глубине 10-12 см. Если посадить ее в холодную почву, клубни могут загнить или долго не прорастать.

Климатические условия

В южных регионах Украины картофель можно сажать уже с конца марта – начале апреля.

В центральных областях оптимальное время – середина апреля – начало мая.

В северных регионах и в условиях холодной весны посадку лучше проводить в конце апреля – начале мая.

Выбор и подготовка почвы

Картофель хорошо растет в легкой, рыхлой и плодородной почве с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5,5–6,5). Лучше всего подходят:

Супесчаные и суглинистые почвы – они хорошо пропускают воздух и влагу.

Черноземы – обеспечивают достаточно питательных веществ, но нуждаются в разрыхлении.

Песчаные почвы – требуют дополнительного внесения органических удобрений.

Подготовка участка

Осенью следует перекопать участок и внести перегной или компост (5–7 кг на 1 м2).

Весной почву нужно разрыхлить и выровнять.

Освещение и влажность

Солнечный свет: картофель любит солнечные места, поэтому не стоит сажать его в тени.

Чрезмерная влажность может привести к загниванию клубней, поэтому лучше избегать низменных участков с застоем воды.

Выбор и подготовка посадочного материала

Используйте здоровые, среднего размера клубни (50–80 г).

За 2–3 недели до посадки их следует прорастить в светлом месте при температуре 12–15°C.

Для профилактики болезней можно обработать клубни древесной золой или раствором марганцовки.

Глубина посадки и схема размещения

На легких почвах – глубина посадки 8–10 см.

На тяжелых, глинистых почвах – 4–6 см.

Расстояние между кустарниками – 30–40 см, между рядами – 60–70 см.

Уход после посадки

Разрыхление: после появления первой лестницы нужно рыхлить почву для доступа воздуха.

Окучивание: проводят дважды – когда ростки достигнут 10–15 см и перед цветением.

Полив: в сухую погоду поливать раз в 7–10 дней, особенно во время бутонизации и цветения.

Вывод

Картофель дает хороший урожай, если его сажать в правильное время, на плодородной почве и с соблюдением основных агротехнических требований. Следуя этим советам, вы сможете получить здоровые и вкусные клубни без лишних усилий!

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