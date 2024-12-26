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Праздничный микс: топ-10 алкогольных коктейлей для новогодней вечеринки

Как сделать новогоднюю вечеринку незабываемой

26 декабря 2024, 22:00
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Новогодняя ночь — это время магии, веселья и незабываемых моментов. Идеальный способ поднять настроение гостям — это предложить им изысканные и вкусные коктейли. интерпретаций – каждый найдет что-то по вкусу.

Праздничный микс: топ-10 алкогольных коктейлей для новогодней вечеринки

Алкогольные коктейли. Фото freepick

1. "Мартини с гранатом"

Ингредиенты:

  • 50 мл джина;

  • 25 мл гранатового сока;

  • 15 мл ликера "Трипл сек";

  • кубики льда;

  • зерна граната для украшения.

Приготовление:

  1. В шейкере смешайте джин, гранатовый сок и ликер со льдом.

  2. Процедите в бокал мартини.

  3. Украсьте зернами граната.

2. "Классический мохито"

Ингредиенты:

  • 50 мл белого рома;

  • 1 лайм;

  • несколько веточек мяты;

  • 2 чайные ложки сахара;

  • газировка;

  • лед.

Приготовление:

  1. В стакане разомните лайм с мятой и сахаром.

  2. Добавьте лед, ром и газировку.

  3. Перемешайте и подавайте.

3. "Глинтвейн с апельсином"

Ингредиенты:

  • 750 мл красного сухого вина;

  • 1 апельсин;

  • 3 столовые ложки сахара;

  • 2 палочки корицы;

  • 3-4 гвоздики.

Приготовление:

  1. В кастрюле нагрейте вино вместе с сахаром и специями (не кипятите!).

  2. Добавьте нарезанный апельсин.

  3. Перемешайте и подавайте горячим.

4. "Космополитен"

Ингредиенты:

  • 50 мл водки;

  • 25 мл клюквенного сока;

  • 15 мл "Трипл сек";

  • 10 мл лимонного сока;

  • лед.

Приготовление:

  1. В шейкере смешайте все ингредиенты со льдом.

  2. Процедите в бокал коктейлей.

  3. Украсьте тонкой долькой лимона.

5. "Новогодний пунш"

Ингредиенты:

  • 200 мл белого рома;

  • 200 мл апельсинового сока;

  • 200 мл ананасового сока;

  • 50 мл гренадина;

  • лед.

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты в большой емкости.

  2. Разлейте по бокалам и добавьте лед.

  3. Украсьте дольками апельсина.

6. "Ирландский кофейный коктейль"

Ингредиенты:

  • 50 мл ирландского виски;

  • 150 мл горячего кофе;

  • 1 чайная ложка коричневого сахара;

  • взбитые сливки.

Приготовление:

  1. В стакане смешайте виски и кофе.

  2. Добавьте сахар и перемешайте.

  3. Украсьте сливками.

7. "Шампанское с клубникой"

Ингредиенты:

  • 100 мл шампанского;

  • 50 мл клубничного пюре;

  • свежие ягоды клубники для украшения.

Приготовление:

  1. В бокал налейте клубничное пюре.

  2. Долейте шампанское.

  3. Украсьте ягодой клубники.

8. "Маргарита из манго"

Ингредиенты:

  • 50 мл текилы;

  • 25 мл сока манго;

  • 15 мл лаймового сока;

  • кубики льда;

  • соль для ободка бокала.

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты в шейкере со льдом.

  2. Ободок бокала смочите соком и обмакните в соль.

  3. Процедите коктейль в бокал и подавайте.

9. "Снежный Билли"

Ингредиенты:

  • 50 мл кокосового ликера;

  • 100 мл сливок;

  • лед.

Приготовление:

  1. Смешайте ликер и сливки в шейкере.

  2. Процедите в бокал со льдом.

  3. Украсьте тертым шоколадом.

10. "Голубая лагуна"

Ингредиенты:

  • 50 мл водки;

  • 25 мл ликера "Блю Кюрасао";

  • 150 мл спрайта;

  • лед.

Приготовление:

  1. В бокал со льдом налейте водку и ликер.

  2. Долейте спрайт и перемешайте.

  3. Украсьте долькой лайма.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал что, праздничные вечеринки и встречи с друзьями — это всегда отличный повод для приятного общения. Они яркие, вкусные и могут быть настоящим украшением вашего стола. Рецепты самых популярных и оригинальных безалкогольных коктейлей, которые легко приготовить дома – по ссылке.




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Источник: https://comments.ua/ua
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