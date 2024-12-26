Праздничный микс: топ-10 алкогольных коктейлей для новогодней вечеринки

Новогодняя ночь — это время магии, веселья и незабываемых моментов. Идеальный способ поднять настроение гостям — это предложить им изысканные и вкусные коктейли. интерпретаций – каждый найдет что-то по вкусу.

Алкогольные коктейли. Фото freepick

1. "Мартини с гранатом"

Ингредиенты:

50 мл джина;

25 мл гранатового сока;

15 мл ликера "Трипл сек";

кубики льда;

зерна граната для украшения.

Приготовление:

В шейкере смешайте джин, гранатовый сок и ликер со льдом. Процедите в бокал мартини. Украсьте зернами граната.

2. "Классический мохито"

Ингредиенты:

50 мл белого рома;

1 лайм;

несколько веточек мяты;

2 чайные ложки сахара;

газировка;

лед.

Приготовление:

В стакане разомните лайм с мятой и сахаром. Добавьте лед, ром и газировку. Перемешайте и подавайте.

3. "Глинтвейн с апельсином"

Ингредиенты:

750 мл красного сухого вина;

1 апельсин;

3 столовые ложки сахара;

2 палочки корицы;

3-4 гвоздики.

Приготовление:

В кастрюле нагрейте вино вместе с сахаром и специями (не кипятите!). Добавьте нарезанный апельсин. Перемешайте и подавайте горячим.

4. "Космополитен"

Ингредиенты:

50 мл водки;

25 мл клюквенного сока;

15 мл "Трипл сек";

10 мл лимонного сока;

лед.

Приготовление:

В шейкере смешайте все ингредиенты со льдом. Процедите в бокал коктейлей. Украсьте тонкой долькой лимона.

5. "Новогодний пунш"

Ингредиенты:

200 мл белого рома;

200 мл апельсинового сока;

200 мл ананасового сока;

50 мл гренадина;

лед.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в большой емкости. Разлейте по бокалам и добавьте лед. Украсьте дольками апельсина.

6. "Ирландский кофейный коктейль"

Ингредиенты:

50 мл ирландского виски;

150 мл горячего кофе;

1 чайная ложка коричневого сахара;

взбитые сливки.

Приготовление:

В стакане смешайте виски и кофе. Добавьте сахар и перемешайте. Украсьте сливками.

7. "Шампанское с клубникой"

Ингредиенты:

100 мл шампанского;

50 мл клубничного пюре;

свежие ягоды клубники для украшения.

Приготовление:

В бокал налейте клубничное пюре. Долейте шампанское. Украсьте ягодой клубники.

8. "Маргарита из манго"

Ингредиенты:

50 мл текилы;

25 мл сока манго;

15 мл лаймового сока;

кубики льда;

соль для ободка бокала.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в шейкере со льдом. Ободок бокала смочите соком и обмакните в соль. Процедите коктейль в бокал и подавайте.

9. "Снежный Билли"

Ингредиенты:

50 мл кокосового ликера;

100 мл сливок;

лед.

Приготовление:

Смешайте ликер и сливки в шейкере. Процедите в бокал со льдом. Украсьте тертым шоколадом.

10. "Голубая лагуна"

Ингредиенты:

50 мл водки;

25 мл ликера "Блю Кюрасао";

150 мл спрайта;

лед.

Приготовление:

В бокал со льдом налейте водку и ликер. Долейте спрайт и перемешайте. Украсьте долькой лайма.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал что, праздничные вечеринки и встречи с друзьями — это всегда отличный повод для приятного общения. Они яркие, вкусные и могут быть настоящим украшением вашего стола. Рецепты самых популярных и оригинальных безалкогольных коктейлей, которые легко приготовить дома – по ссылке.



