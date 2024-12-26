Праздничный микс: топ-10 алкогольных коктейлей для новогодней вечеринки

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Амбарцумян Анна
Новогодняя ночь — это время магии, веселья и незабываемых моментов. Идеальный способ поднять настроение гостям — это предложить им изысканные и вкусные коктейли. интерпретаций – каждый найдет что-то по вкусу.
Алкогольные коктейли. Фото freepick
Ингредиенты:
50 мл джина;
25 мл гранатового сока;
15 мл ликера "Трипл сек";
кубики льда;
зерна граната для украшения.
Приготовление:
В шейкере смешайте джин, гранатовый сок и ликер со льдом.
Процедите в бокал мартини.
Украсьте зернами граната.
Ингредиенты:
50 мл белого рома;
1 лайм;
несколько веточек мяты;
2 чайные ложки сахара;
газировка;
лед.
Приготовление:
В стакане разомните лайм с мятой и сахаром.
Добавьте лед, ром и газировку.
Перемешайте и подавайте.
Ингредиенты:
750 мл красного сухого вина;
1 апельсин;
3 столовые ложки сахара;
2 палочки корицы;
3-4 гвоздики.
Приготовление:
В кастрюле нагрейте вино вместе с сахаром и специями (не кипятите!).
Добавьте нарезанный апельсин.
Перемешайте и подавайте горячим.
Ингредиенты:
50 мл водки;
25 мл клюквенного сока;
15 мл "Трипл сек";
10 мл лимонного сока;
лед.
Приготовление:
В шейкере смешайте все ингредиенты со льдом.
Процедите в бокал коктейлей.
Украсьте тонкой долькой лимона.
Ингредиенты:
200 мл белого рома;
200 мл апельсинового сока;
200 мл ананасового сока;
50 мл гренадина;
лед.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в большой емкости.
Разлейте по бокалам и добавьте лед.
Украсьте дольками апельсина.
Ингредиенты:
50 мл ирландского виски;
150 мл горячего кофе;
1 чайная ложка коричневого сахара;
взбитые сливки.
Приготовление:
В стакане смешайте виски и кофе.
Добавьте сахар и перемешайте.
Украсьте сливками.
Ингредиенты:
100 мл шампанского;
50 мл клубничного пюре;
свежие ягоды клубники для украшения.
Приготовление:
В бокал налейте клубничное пюре.
Долейте шампанское.
Украсьте ягодой клубники.
Ингредиенты:
50 мл текилы;
25 мл сока манго;
15 мл лаймового сока;
кубики льда;
соль для ободка бокала.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в шейкере со льдом.
Ободок бокала смочите соком и обмакните в соль.
Процедите коктейль в бокал и подавайте.
Ингредиенты:
50 мл кокосового ликера;
100 мл сливок;
лед.
Приготовление:
Смешайте ликер и сливки в шейкере.
Процедите в бокал со льдом.
Украсьте тертым шоколадом.
Ингредиенты:
50 мл водки;
25 мл ликера "Блю Кюрасао";
150 мл спрайта;
лед.
Приготовление:
В бокал со льдом налейте водку и ликер.
Долейте спрайт и перемешайте.
Украсьте долькой лайма.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал что, праздничные вечеринки и встречи с друзьями — это всегда отличный повод для приятного общения. Они яркие, вкусные и могут быть настоящим украшением вашего стола. Рецепты самых популярных и оригинальных безалкогольных коктейлей, которые легко приготовить дома – по ссылке.
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