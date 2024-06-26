Праздничные традиции 26 июня: от земляники до защиты скота

26 июня, особенный день в календаре Украины. По новому стилю в этот день Православная церковь чтит память преподобного Давида Солунского, епископа Иоанна Готского и Лиддской иконы Богоматери, в то время как старый стиль поминает мученицу Акилину Старшую.

Как Украина отмечает праздник 26 июня

С этим праздником связаны и давние аграрные обряды, в числе которых — сбор урожая клубники и земляники. В деревнях и селах Украины ягоды не только употребляли в пищу, но и заготавливали на зиму, готовя из них компоты и варенье. Земляника и клубника, известные своими целебными свойствами, считаются источником здоровья и долголетия, что делает их неотъемлемой частью национальной культуры.

В этот же день на полях начиналась жатва ранних зерновых и озимых культур, превращая сельские пейзажи в место общего труда и песен. Первый сноп, символизирующий начало урожая, хранили как мощный оберег для всей общины.

Однако, сельская жизнь не обходилась без своих трудностей, особенно в этот период. С началом лета скот начинали донимать насекомые, и чтобы защитить животных, их смазывали дегтем — старинная практика, которая до сих пор находит применение в некоторых регионах.

Наши предки также внимательно следили за признаками погоды: поведение насекомых, птиц и даже радуги помогали предсказать будущие условия. Например, большое количество летающих насекомых предвещало жару, а низко летающие стрижи и ласточки — дождь.

В целом, 26 июня — это день, когда традиционное и современное переплетаются. Этот праздник — прекрасный пример того, как украинский народ сохраняет свою историю и традиции, передавая их из поколения в поколение.