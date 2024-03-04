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Поздравления с днем рождения во время войны в прозе

Во время войны слова становятся более драгоценными, а поздравления приобретают особое значение. Портал «Комментарии» рассказывает, как найти нужные и теплые слова, чтобы в такие непростые времена принести немного света и радости

сегодня, 20:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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Именно во время войны открытки с поздравлениями приобретают новый смысл. Они могут дать тот лучик надежды, в котором каждый так нуждается. Написать несколько спокойных слов поделиться своими мыслями и выразить свою поддержку – это простой, но эффективный способ поздравить военных и их родных. Слова, написанные сердцем, могут согреть даже самое холодное сердце в самые темные времена.

Поздравления с днем рождения во время войны в прозе

Поздравления во время войны

Предлагаем несколько вариантов поздравлений с Днем рождения во время войны.

Поздравляем с Днем рождения! Ты наша надежда и опора, наша гордость и защита. Мы желаем тебе мудрости, силы, покоя и мужества. Борись за страну, за нашу общую победу, а мы обеспечим тебе надежный тыл. Вдохновения  тебе!

***

Желаю в день рождения сил, мужества и отваги! Пусть здоровье никогда не подводит тебя, боевое настроение царит в душе, а в сердце живет безграничное счастье! Желаю отметить следующий день рождения в мирной и свободной Украине!

***

Поздравляю с днем рождения. Пусть твои дни будут радостными и счастливыми. Желаю увидеть свой жизненный путь даже при отключении света, согреваться любовью родных при отключении тепла и сохранять спокойствие души во время воздушных тревог.

***

Хочу отправить тебе эти поздравления с днем рождения и пожелания мирного неба над головой. Сегодня только твой день и я желаю, чтобы он был самым счастливым, несмотря ни на что!

***

С днем рождения, друг! Желаю оставаться таким же человечным, искренним, добрым. Пусть на твоем жизненном пути встречаются только хорошие люди, а зло обходит стороной. Война показала нам кто есть кто. Пусть в твоем окружении останутся только самые лучшие люди, чтобы вместе отпраздновать победу Украины!

***

Желаю тебе отметить день рождения с верой в нашу победу и надеждой на лучшее будущее. Помни, что даже после самых темных дней всегда показывается солнце. Пусть близкие и друзья всегда будут рядом в трудную минуту, а в кошельке всегда будут деньги. С днем рождения и мирного неба!

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, какие прикольные поздравления на укр. языке.




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