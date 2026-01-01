Потеряешь все деньги: какие вещи нельзя выносить из дома 1 января

Первые дни нового года в народных и эзотерических представлениях всегда считались особым периодом финансовой энергии. По поверьям, то, как человек обращается с деньгами и ресурсами в первые январские дни, влияет на его материальное благополучие на протяжении всего года. Народная мудрость и эзотерические практики сводятся к тому, что период с 1 по 2 января является своеобразным магнитом: любые действия, связанные с финансами, могут усилить или наоборот отвлечь удачу.

Ошибки первых дней нового года могут перекрыть финансовые потоки

Одна из главных оговорок — не выносить из дома предметы, которые ассоциируются с обилием . Это касается не только денег, но и еды, посуды, больших покупок "взаймы" и даже предметов, которые могут служить в будущем. К примеру, старые банки с крупами или незавершенные проекты, хранящиеся в доме, символизируют потенциальную энергию богатства. Отдавая или выбрасывая его в первые дни года, человек якобы отдает часть финансовой удачи, что может повлиять на материальные поступления в течение следующих месяцев.

Особенно нежелательно занимать деньги 1–2 января. По поверьям, вместе с деньгами идет и "счастье в финансах". Если придется давать взаймы, стоит делать это только после 7–8 января, когда энергия года "стабилизируется". Также не советуют делать большие покупки или брать кредиты в первые дни года – это может привести к непредсказуемым расходам и финансовым потерям.

Есть и другие мелкие приметы и предрассудки:

Нельзя оставлять пустой холодильник – его наполненность символизирует богатство и стабильность.

Порядок в кошельке и на рабочем столе помогает настроить энергию денег на позитив.

Если 1 января вы обнаружили монету на улице, считайте это знаком финансовой удачи на весь год.

Передвижение вещей в доме без надобности может "рассеять" богатство, поэтому планируйте организационные изменения на более поздний период.

Мелкие щедрости – давать конфету или монету ребенку или животному – тоже считаются положительным знаком, притягивающим достаток.

Напротив, ссоры в первые дни года, особенно связанные с деньгами, могут заморозить финансовую энергию.

Положительным знаком считается полуполный или полный холодильник, ощущение удовлетворенности и благодарности за то, что уже есть . По поверьям, это "показывает" год готовности человека принимать больше, привлекать новые источники дохода и не бояться материальных изменений. Многие народные источники советуют даже в начале года приготовить небольшой праздничный обед или блюдо, оставив его на кухонном столе в течение дня – символ достатка и стабильности.

В целом, первые дни января это время осторожности, благодарности и планирования. Следуя народным и эзотерическим признакам, можно не только оградить себя от финансовых потерь, но и создать позитивную энергетическую основу для всего года. И, конечно, не стоит забывать, что реальные финансовые успехи зависят и от здравого смысла, планирования бюджета и личной дисциплины, а приметы работают как символическая поддержка и настроение для правильных решений.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, в каких странах не празднуют новый год.