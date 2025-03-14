Посевной календарь на весну 2025: полезные советы, которые вы не знали

Весна – это время, когда природа пробуждается, и огородники начинают активные работы на своих участках. Правильный выбор времени для посева ранних овощей является ключевым фактором для получения обильного урожая. В 2025 году, ввиду лунного посевного календаря и климатических условий, рекомендуется соблюдать следующие сроки для посева и высадки ранних овощных культур.

Посевной календарь на весну 2025

Март 2025 года

В марте можно начинать посев семян на рассаду и высадку некоторых холодостойких культур в открытый грунт. Благоприятными днями для посева являются:

3-5 марта: рекомендуется высевать семена ранней капусты, петрушки, редиса, укропа, рукколы, шпината и кориандра.

8-9 марта: эти даты подходят для посева томатов, перца, баклажанов и белокочанной капусты на рассаду.

17-19 марта: благоприятный период для посева моркови, свеклы и картофеля в теплицах.

22-24 марта: эти дни подходят для высева зелени, такой как базилик, шпинат, зеленый лук, салат, петрушка и укроп.

27-28 марта: рекомендуется высаживать рассаду ранней капусты в открытую почву, если погодные условия позволяют.

31 марта: последний день месяца является благоприятным для посева однолетних цветов и пересадки клубники.

Апрель 2025 года

В апреле продолжаются посевные работы и можно высаживать рассаду в открытый грунт. Благоприятные дни для этого:

1 апреля: подходит для высадки рассады томатов, перца и баклажанов в теплицу.

4-5 апреля: рекомендуется высаживать саженцы деревьев и кустов, а также сеять семена холодостойких культур.

14-15 апреля: благоприятные дни для посева огурцов, кабачков и тыквы на рассаду.

19-20 апреля: подходят для высадки рассады капусты в открытый грунт.

23-24 апреля: рекомендуется сеять семена зелени и однолетних цветов.

28 апреля: благоприятный день для посадки картофеля и других корнеплодов.

Май 2025 года

В мае активность посевных работ достигает своего пика. Благоприятные дни для посадки:

1-3 мая: рекомендуется высаживать рассаду теплолюбивых культур, таких как томаты, перец и баклажаны, в открытый грунт.

11 мая: благоприятный день для посева кукурузы и бобовых культур.

16-17 мая: подходят для посадки картофеля и корнеплодов.

21-22 мая: рекомендуется сеять семена огурцов, кабачков и тыквы в открытый грунт.

25-26 мая: благоприятные дни для посева зеленых и однолетних цветов.

29-30 мая: подходят для высадки рассады поздних сортов капусты.

Общие рекомендации

Подготовка почвы: перед посевом необходимо перекопать и удобрить почву, чтобы обеспечить растениям необходимые питательные вещества.

Защита от заморозков: в марте и начале апреля возможны ночные заморозки, поэтому рекомендуется использовать укрывной материал для защиты растений.

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