Посевной календарь на июнь 2025 года: когда сажать растения для большого урожая

Начинается первый месяц лета, так что работы на огороде в самом разгаре. Растения требуют внимания – посадка, обработка от вредителей, подкормка – это поможет улучшить урожай. Однако следует также соблюдать лунный календарь, ведь в некоторые дни работы на огороде могут навредить и свести на нет все усилия.

Помидоры. Фото из открытых источников

Отмечается, что фазы Луны влияют на развитие корневой системы растений и на их рост. В июне фазы Луны будут следующими:

1-10 и 26-30 июня — растущая Луна. В настоящее время можно высаживать растения с наземными плодами (помидоры, огурцы, перец, баклажаны). Это время самое благоприятное.

11 июня – Полнолуние. В этой фазе лучше не высаживать растения.

12-24 июня – нисходящая Луна – благоприятная фаза для корнеплодов.

25 июня — молодая Луна — в этот день неблагоприятны все работы на огороде.

По месячному календарю в июне 2025 года благоприятные и неблагоприятные дни для работы на огороде будут следующими.

4-9, 13, 15, 19, 23, 28-30 июня – хорошо проводить активную работу на огороде.

1-2, 10-12, 16, 21, 24-26 июня – лучше воздержаться от посадки и пересадки растений. Однако в этот период можно возделывать почву, подкармливать растения и бороться с вредителями.

Июнь также подходит для позднего посева растений или пересева, ведь температура в мае была нестабильной, что сказалось на ранних посадках. Поэтому по лунному календарю сеять растения в открытую почву можно в следующие дни:

4-9, 13-15, 19, 23, 29-30 июня – удачные дни для овощей. Особенно благоприятен период, чтобы посадить кабачки, огурцы, баклажаны, помидоры, дыни, арбузы, фасоль и кукурузу. Можно также повторно сеять огурцы, чтобы получить поздний урожай.

6-7, 11-13, 19-20 июня – можно высевать шпинат, рукколу, укроп, салат.

12-21 июня – можно высевать свеклу, морковь, редис и дайкон.

5-7, 11-12 и 19-20 июня – удачно сажать поздние сорта капусты. К осени успеют сформироваться плотные головки.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой популярный овощ защитит от рака крови.



