Посевной календарь на апрель 2025: благоприятные дни для работы в саду и огороде

В апреле обычно уже начинается полноценный огородный сезон. В не только высевают и высаживают растения, кустарники, а подпитывают деревья и многолетние растения.

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Благоприятные дни для посева или посадки овощных культур в апреле 2025 — 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23, 24.

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки растений в апреле 2025 года – 13, 21, 22, 26-29.

Благоприятные дни для посева и посадки

Когда сажать разные растения в апреле:

Томаты, физалис – 1, 4-5, 9-10, 30

Перец (сладкий, горький), баклажаны – 1, 4-5, 9-10, 30

Огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня – 1, 4-5, 9-10, 30

Бобовые (горох, фасоль, бобы и т.п.) – 15, 19-20, 23-24

Капуста (разные виды) – 1, 4-5, 9-10, 30

Лук и зелень (укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка и т.п.) – 1-5, 9-10, 30

Корнеплоды (свекла, морковь, редис, редька, дайкон, чеснок, картофель, лук на репку и т.п.) – 15, 19-20, 23-24

Ягодные кусты и плодовые деревья: 2-3, 9-10, 30

Цветы: 3-6, 9-12, 30.

Остальные дни календаря – нейтральные, то есть высадка растений допускается.

В благоприятный период особенно хорошо высевать овощи, высаживать саженцы, подкармливать и проводить профилактику болезней и вредителей. А в неблагоприятные дни лучше дать саду и огороду отдохнуть.

Напомним, портал "Комментарии" писал о полном перечне церковных праздников на апрель 2025 года. В этом месяце будет самый важный и радостный праздник у христиан — Пасха. В этот день все верующие радуются чудесному воскресению Христа. Примечательно, что в 2025 году католики и православные отмечают Пасху в один день — 20 апреля. Ранее дата Пасхи совпадала в 2017 году.



