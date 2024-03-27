Полный список запрещенных продуктов для собак: важно знать каждому владельцу

Ежедневно миллионы владельцев собак сталкиваются с вызовом – обеспечить своих четырехлапых друзей здоровым и сбалансированным питанием. Несмотря на наличие обилия информации, далеко не все знают о полном перечне продуктов, которые могут быть опасными или даже смертельными для собак. В этой статье мы подготовили подробный обзор продуктов, которые должны быть исключены из рациона вашего питомца.

Запретные продукты для собак

Шоколад

Шоколад содержит теобромин, алкалоид, который может вызвать токсикоз у собак. Симптомы отравления могут включать рвоту, диарею, возбуждение, чрезмерную жажду, нерегулярное сердцебиение, дрожь, эпилептические приступы и даже смерть.

Лук и чеснок

Лук и чеснок содержат тиосульфат, который является токсичным для собак и может вызвать гемолитическую анемию. Симптомы включают бледность десен, быстрое дыхание, слабость и дряблость.

Авокадо

Авокадо содержит персин, который может вызвать рвоту и диарею у собак. Еще одной опасностью является косточка авокадо, которая может вызвать закупорку пищевода или кишечника.

Хмель

Хмель, используемый в производстве пива, может быть смертельно опасен для собак. Он может вызвать повышение температуры тела, учащенное дыхание, тахикардию, тревогу и другие серьезные симптомы.

Виноград и изюм

Виноград и изюм могут вызвать почечную недостаточность у некоторых собак, хотя механизм этой реакции до сих пор не установлен. Симптомы включают рвоту, апатию и меньшее количество выделяемой мочи.

Ксилитол

Ксилитол – это подсластитель, часто встречающийся в жевательной резинке, конфетах, а также в некоторых зубных пастах и диетических продуктах. Он может повлечь за собой внезапное снижение уровня сахара в крови (гипогликемию), что приводит к летаргии, потере координации, эпилептических приступов, а в худших случаях – к печеночной недостаточности.

Кости и жир

Маленькие кости, особенно от птицы, могут быть опасны для собак, поскольку они легко ломаются и могут вызвать удушье, закупорку кишечника или разрыв пищеварительного тракта. Жирное мясо может вызвать панкреатит, серьезный воспалительный процесс в поджелудочной железе.

Молоко и молочные продукты

Некоторые собаки не переносят лактозу, содержащуюся в молоке и молочных продуктах, что может привести к диарее и другим травмам пищеварительной системы.

Кофеин

Кофеин в больших количествах может быть очень опасен для собак, вызывая быстрое сердцебиение, гиперактивность, дрожь, эпилептические приступы и даже смерть. К продуктам с высоким содержанием кофеина относятся кофе, чай, некоторые прохладительные напитки и лекарства.

Алкоголь

Алкоголь и продукты, содержащие алкоголь, могут вызвать у собак отравление, характеризующееся рвотой, диареей, нарушением координации, угнетанием центральной нервной системы, осложнением дыхания, комой, а в худших случаях – летальным исходом.

Соленые продукты

Слишком много соли может привести к обезвоживанию и интоксикации собак. Симптомы включают жажду, частое мочеиспускание, рвоту, диарею, дрожь, высокую температуру, судороги и могут включать смерть.

Знание о том, какие продукты опасны для собак, является важной частью ответственного воспитания животных. Владельцы должны внимательно следить за тем, что их питомцы едят, и избегать кормления продуктами, не предназначенными для собачьего потребления. Важно помнить, что даже небольшие количества некоторых продуктов могут быть опасными или смертельными для вашего четырехлапого друга.

В случае, если вы подозреваете, что ваша собака съела что-то опасное, немедленно обратитесь за помощью к ветеринару. Симптомы отравления могут не появиться сразу, но быстрая реакция может спасти жизнь вашего питомца.