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Подготовьте удочки: идеальные дни для рыбалки в апреле

Благодаря фазам Луны можно точно определить, когда рыба будет наиболее активной, что повысит шансы на успешный улов.

сегодня, 13:15
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Клименко Елена

Лунный календарь является важным инструментом для планирования различных аспектов жизни, и рыбалка не исключение. Благодаря фазам Луны можно точно определить, когда рыба будет наиболее активной, что повысит шансы на успешный улов. Вот что вам стоит знать о лучших днях для рыбалки в апреле.

Подготовьте удочки: идеальные дни для рыбалки в апреле

Фото: 24 Канал

Удачные дни для рыбалки в апреле 2025 года

·          1–5 апреля: Начало месяца — растущая Луна. Это отличное время для рыбалки, поскольку рыба в эти дни будет более активной.

·          17 апреля: После полной Луны активность рыбы снова повышается, так что это удачный день для выезда на рыбалку.

·          30 апреля: Благодаря растущей Луне день также обещает хороший улов.

Кроме этих дат, есть еще несколько периодов, когда следует брать удочку:

·          6–8 апреля: Погода может повлиять на активность рыбы, но в эти дни она будет очень активной.

·          16, 18–20 апреля: Эти дни также подходят для рыбалки, если погодные условия будут благоприятными.

·          29 апреля: Перед Новолуние рыба становится активнее, поэтому в конце месяца можно ожидать хороший улов.

Неудачные дни для рыбалки

·          9 апреля: В этот день рыба будет менее активной, поэтому рыбалка может быть не очень удачной.

·          15, 21-23 апреля: В эти дни рыбалка не принесет желаемого результата, поскольку рыба будет пассивной.

·       10–14 апреля: Период полной Луны — один из самых неудачных для рыбалки. Рыба будет менее активна, поэтому лучше воздержаться от выезда.

·         24–28 апреля: Плохие дни для рыбалки, ведь рыба будет неактивной, и шансы на хороший улов минимальны.

Учитывая эти рекомендации, вы сможете выбрать лучшие дни для рыбалки, повысив шансы на удачные уловы.

Ранее портал "Комментарии" писал, что осенью с изменением погоды меняются рыболовные возможности. Особенно результативна трофейная рыбалка на щуку.



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