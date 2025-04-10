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Почему в магазинах яйца хранят не в холодильнике

Почему в магазине яйца лежат на полках, а дома мы держим их в холодильнике.

сегодня, 11:45
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Автор:
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Slava Kot

Практически каждый из нас привык сразу после покупки прятать яйца в холодильник. Это кажется очевидным – так яйца дольше остаются свежими. Однако, когда мы идем в супермаркет, у нас может возникнуть вопрос, почему же тогда на полках магазинов яйца лежат рядом с мукой или сахаром, а не в холодильниках.

Почему в магазинах яйца хранят не в холодильнике

Почему в магазине яйца не хранят в холодильниках

Ответ на вопрос, почему в магазинах яйца хранятся в холодильниках, кроется в сочетании логистики, температурных условий в торговых залах и экономии. Большие супермаркеты поддерживают в залах прохладную температуру круглый год. Зимой это чувствуется особо понятно, когда мы заходим в магазин прямо в куртке и не торопимся ее снимать. А летом благодаря мощным кондиционерам температура в зале тоже остается стабильно низкой.

В таких условиях яйца вполне безопасно хранить вне холодильников. Температурные колебания незначительны, а значит нет риска порчи продукта еще до того, как вы донесете его домой.

Другими аргументами могут быть практичность и экономия. Хранить яйца в специальных холодильниках означало бы выделять дополнительное пространство и тратить больше электроэнергии. Для больших магазинов с большим потоком покупателей это нерационально. Простое хранение на полке в торговом зале оказывается простым и экономичным решением.

Важно понимать, что хранение яиц в магазине вне холодильника не означает, что дома их тоже можно оставлять на кухонном столе. После покупки обязательно держите яйца в холодильнике – это поможет сохранить свежесть продукта и минимизирует риск развития бактерий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые нашли ответ на ранее бывший вопрос курица или яйцо.

Также "Комментарии" писали о том, как проверить свежесть яиц в домашних условиях.



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