Почему нельзя ничего выносить из дома, если к вам пришли гости

В народных традициях и бытовых суевериях нашего народа издавна бытует правило: нельзя ничего выносить из дома, пока в нем есть гости. Казалось бы, что в этом такого — одолжить сахар, вынести мусор или отдать кому-то что-то из вещей? Однако наши предки были убеждены: такие действия могут привести к нежелательным последствиям. В этой статье рассмотрим, откуда пошло это убеждение и что о нем говорят психологи и эзотерики.

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Традиции и предрассудки

Во многих регионах Украины существует поверье, что нельзя ничего выносить из дома, пока в нем чужой человек, особенно если он не из семьи. И вот почему:

Вместе с вещью "вынесешь" благополучие. Считается, что любая вещь, даже самая мелкая, вынесенная за пределы дома во время пребывания гостей, может забрать с собой благополучие, достаток или даже здоровье хозяев.

Можно "вынести" защиту дома. По народным верованиям, каждый дом имеет свою энергетическую оболочку. Когда вы уносите что-то из дома в присутствии посторонних, особенно людей с недобрыми намерениями или завистников, это может нарушить энергетический баланс вашего жилья.

Плохая примета — особенно в отношении хлеба, соли, денег или еды. Это может "закрыть дверь" для нового благосостояния или даже навлечь финансовые потери.

Что говорят эзотерики

В эзотерических практиках также не советуют выносить что-нибудь из дома в присутствии гостей. Причины могут быть такими:

Гость может взять вашу энергию вместе с предметом — сознательно или бессознательно. Если человек имеет сильную энергетику или негативное влияние, он может оставить в вашем доме "пустоту", а сам получить доступ к вашим ресурсам.

Энергетический след вещей. Каждая вещь в доме хранит часть ауры хозяина. Если вы отдаете вещь человеку с плохой кармой, это может иметь последствия для вас самих, например, неудачи или ссоры в семье.

Психологический аспект

С точки зрения психологии, предрассудок относительно "не выносить вещи из дома" можно объяснить желанием сохранить контроль над личным пространством. Дом – это наша крепость. Если мы начинаем постепенно “отдавать” из него что-нибудь в присутствии других, возникает подсознательное чувство уязвимости или вторжения.

Также это может быть связано с потребностью в границах. Человек, постоянно что-то отдающий или дающий "по просьбе", со временем испытывает эмоциональное истощение.

Что следует делать

Если вам нужно отдать что-нибудь гостю — сделайте это после того, как он выйдет за порог.

Избегайте выносить мусор или мыть пол пока у вас гости – это тоже считается плохим знаком.

Если уж что-то вынесли – можно "вернуть" удачу, занеся в дом немного соли или окропив дверь святой водой.

Итог

Обычай не выносить вещи из дома в присутствии гостей – не просто предрассудок. В нем заложено много народной мудрости, что касается энергетики, личных границ и уважения своего пространства. Даже если вы не верите в приметы, иногда лучше соблюсти старинный совет — на всякий случай.

Потому что дом – это не просто место. Это ваша энергетическая крепость. Берегите ее.

Напомним, портал "Комментарии" писал , чего нельзя делать, выходя из дома.