Пересадка орхидей: какие важные аспекты нужно знать

Орхидеи – это прекрасные и изящные растения, но для их здорового роста важно правильно ухаживать за корнями и своевременно проводить пересадку. Неправильный подход может привести к загниванию корневой системы или задержке цветения.

Как пересаживать орхидею

Когда нужно пересаживать орхидею?

Орхидеи не нуждаются в частых пересадках, но есть определенные признаки, указывающие на необходимость процедуры:

✔ Субстрат разложился и превратился в пыль – это нарушает вентиляцию корней.

✔ Корни вылезли за пределы горшка – означает, что растению стало тесно.

✔ Корни начали гнить или засыхать – это сигнал о проблемах с влагой.

✔ Растение не цветет больше года – возможно, нужно обновить субстрат.

✔ Орхидея только что купленная в магазине – часто она растет во мхе, что может привести к загниванию.

Оптимальный период пересадки: весна или конец зимы, когда растение выходит из покоя.

Как выбрать горшок для орхидеи?

Орхидеи (в том числе фаленопсисы) имеют воздушные корни, поэтому важно, чтобы горшок имел прозрачные стенки и дренажные отверстия.

Прозрачный пластиковый горшок позволяет контролировать состояние корней и влажности.

Горшок с большим количеством отверстий обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

Не используйте керамические и стеклянные горшки без дренажа – они могут вызвать застой влаги.

Какой субстрат подходит?

Обычная почва для комнатных растений не подходит! Орхидеи нуждаются в специальном грубом субстрате, обеспечивающем аэрацию корней.

Оптимальные составляющие:

✔ Кора сосны или дуба – основа субстрата, обеспечивающая дренаж.

✔ Древесный уголь – предотвращает гниение корней.

✔ Мох сфагнум – хорошо удерживает влагу, но не должен доминировать.

✔ Перлит или керамзит – улучшает аэрацию.

Готовый субстрат для орхидей можно купить в магазине или приготовить самостоятельно.

Пошаговая пересадка орхидеи

1. Извлеките орхидею из горшка. Осторожно встряхните остатки старого субстрата.

2. Осмотрите корни. Все сухие, мягкие или загнившие корни обрежьте стерильными ножницами.

3. Продезинфицируйте места срезов. Используйте толченый активированный уголь или корицу.

4. Разместите орхидею в новом горшке. Аккуратно засыпьте свежий субстрат, оставляя корни свободными.

5. Не поливайте сразу! Дайте растению 3–5 дней адаптации.

Как ухаживать после пересадки?

Полив: Через 5 дней после пересадки поместите горшок в емкость с водой на 15 минут.

Свет: поставьте в светлое место, но без прямых солнечных лучей.

Удобрения: Начните подкормку через 3–4 недели.

Влажность: Орхидеи любят 50–70% влажности, поэтому в сухом помещении используйте увлажнитель.

Пересадка орхидеи – это важный процесс, помогающий растению обновиться и расти здоровым. Главное – выбрать правильный горшок, качественный субстрат и дать корням адаптироваться. Если все сделать правильно, ваша орхидея быстро восстановится и обрадует новым цветением!

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