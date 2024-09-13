ПЦУ прокомментировали мифы о "несчастливой" Пятнице 13-м

В Православной церкви Украины заявляют: Пятница 13-е – это лишь дата в календаре, которая не имеет под собой оснований для страха или беспокойства. Научное название такой фобии — параскаведекатриафобия, но, по словам представителей церкви, страх перед этим днем заимствован из культуры кино и литературы и не имеет корней в украинской духовной традиции.

В ПЦУ прокомментировали "несчастливый день"

"Это всего лишь предрассудок, который свидетельствует о слабости веры и неуверенности в себе," — говорится в официальном комментарии ПЦУ.

Представители церкви подчеркивают, что никакие дни или числа не обладают магическими свойствами и не влияют на нашу жизнь больше, чем мы позволяем им.

"Мы сами делаем дни 'хорошими' или 'плохими'. И если захотеть, то и пятницу 13-е можно сделать счастливым и полезным днем," — добавляют в ПЦУ.

Исторически страх перед этим днем связывают с рядом мифов и легенд, включая миф о казни вождей ордена рыцарей-тамплиеров именно в пятницу 13-го, а также скандинавский миф, в котором 13-й бог Локи устроил убийство бога радости Бальдра. Тем не менее, в ПЦУ отмечают, что такие истории не имеют подтверждения в библейских или христианских текстах.

Еще один распространенный миф связывают с представлением о "несчастливом" числе 13, которое иногда "привязывают" к образу Иуды, предателя Иисуса Христа, якобы являвшегося тринадцатым участником на Тайной вечере. Однако, как уточняют в ПЦУ, даже в этом контексте нет точных данных, кто именно был 13-м на вечере, и такие аргументы не имеют весомых оснований.

“Поэтому нет никакой мистики ни в пятом дне недели (а раньше он считался шестым, потому что отсчет начинался с воскресенья), ни в числе 13. Человек, а не числа, управляют его жизнью. Человек свободен в своем выборе. Он решает, как поступить в каждой конкретной ситуации, и этим делает себе и другим день или благоприятным и полезным, или неудачным и неблагополучным. Поэтому не бойтесь чисел и тем более не поддавайтесь суевериям”, — написали в ПЦУ.